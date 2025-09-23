Türkiye’in en hızlı büyüyen şirketi Deeptech kimin? Hangi sektörde faaliyet gösteriyor

Türkiye'de 2021-2023 döneminde en hızlı büyüme performansı gösteren 100 şirket dün açıklandı.

Cirosunu iki yılda yüzde 19 bin 153 oranında artıran Ankara merkezli Deeptech Universe Savunma ve Bilişim Teknolojileri A.Ş. listenin ilk sırasında yer aldı.

Temelleri 2012 yılında bir grup mühendis ve bilim insanı tarafından atılan, geliştirilen teknolojik ürünlerin ticarileştirilmesi için 2018 yılında kurulan şirket; bilişim sektörüne, savunma sanayine ve kamu kurumlarına yapay zeka çözümleri sunuyor.

Şirketin geliştirdiği ürünler arasında şunlar var: Diyaloğa Dayalı Yapay Zeka, Konuşma Tanıma, Yüz Tanıma.

150 milyon TL sermayeli olan şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını Emre Evren yapıyor. Bilgisayar mühendisi olan 42 yaşındaki Evren, Başkent Üniversitesi mezunu.