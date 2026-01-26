Türkiye–Nijerya hattında 5 milyar dolarlık yeni hedef

Türkiye ile Nijerya arasındaki ekonomik ve stratejik ilişkiler yeni bir ivme kazanıyor. Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle 27-28 Ocak 2026 tarihlerinde Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Görüşmelerde ticaret, savunma sanayii, enerji ve eğitim başta olmak üzere çok sayıda alanda iş birliğinin derinleştirilmesi hedefleniyor.

Ticarette hedef 5 milyar dolar

Türkiye’nin Afrika açılımının önemli ortaklarından biri olan Nijerya ile ikili ticaret hacmi 2025 yılı itibarıyla 2 milyar doları aşmış durumda. İki ülke, kazan-kazan anlayışı temelinde ticaret hacmini orta vadede 5 milyar dolara yükseltmeyi amaçlıyor.

Halihazırda yatırımlarının toplam değeri 400 milyon doları bulan 50’den fazla Türk sermayeli firma Nijerya genelinde faaliyet gösteriyor. Türk müteahhitlik şirketlerinin ülkede üstlendiği projelerin toplam tutarı ise 3 milyar dolara yaklaşmış durumda.

İş dünyası yuvarlak masada buluşacak

Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Tinubu’nun Türk iş dünyasıyla bir araya geleceği yuvarlak masa toplantısının düzenlenmesi planlanıyor. Toplantıda karşılıklı yatırım fırsatlarının ele alınması ve özel sektör iş birliklerinin artırılması bekleniyor.

Savunma sanayii ve güvenlik gündemde

Türkiye, Nijerya’nın terörle mücadelesine destek verirken, iki ülke arasında askeri, güvenlik ve savunma sanayii alanlarındaki iş birliği de giderek derinleşiyor. Ziyaret çerçevesinde Tinubu’nun da katılımıyla bir savunma sanayii toplantısı gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Yeni anlaşmalar yolda

Liderler görüşmesinde ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınmasının yanı sıra, güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak. Askeri iş birliği, savunma sanayii, terörle mücadele, ticaret, enerji ve eğitim alanlarında iş birliğine ivme kazandıracak adımların değerlendirilmesi ve çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalanarak hukuki zeminin güçlendirilmesi bekleniyor.

Çok taraflı platformlarda da ortaklık

Türkiye ve Nijerya, Birleşmiş Milletler, D-8 ve İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere çok taraflı platformlarda da yakın iş birliğini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya’yı son olarak Ekim 2021’de ziyaret etmişti. Nijerya tarafından dönemin Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari ise Aralık 2021’de Türkiye’de düzenlenen Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Ankara’ya gelmişti.