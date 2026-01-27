Türkiye–Nijerya ticaretinde yeni dönem: Hedef 5 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu ve beraberindeki heyeti Ankara’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Görüşmelerde ticaret, enerji, savunma sanayii ve kalkınma iş birliği başta olmak üzere ikili ilişkilerin kapsamlı şekilde ele alındığını belirten Erdoğan, iki ülke arasında güçlü bir siyasi irade bulunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

Ülkemize ilk resmî ziyaretini gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Sayın Tinubu ve kıymetli heyetini Ankara’da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendilerine bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum.

Bugünkü görüşmelerimizin ve Nijerya heyetinin iş çevrelerimizle gerçekleştirecekleri temasların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Nijerya, bizim için dost bir ülke olmasının ötesinde, 230 milyonluk nüfusuyla Sahra Altı Afrika’daki en yakın ticaret ortaklarımızdan biridir.

Nijerya aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı ve D-8 bünyesinde, Filistin başta olmak üzere İslam dünyasını ilgilendiren birçok konuda yakın iş birliği hâlinde olduğumuz, stratejik öneme sahip bir ülkedir.

Sayın Cumhurbaşkanı ve kıymetli heyetiyle ticaret, yatırımlar, enerji, eğitim ve savunma sanayii alanlarındaki ilişkilerimizi bugün etraflıca değerlendirdik.

Bu noktada, bizim gibi Nijerya tarafında da güçlü bir siyasi irade ve kararlılık olduğunu memnuniyetle müşahede ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı’na çok sayıda bakan ve üst düzey yetkilinin refakat etmesi, bu siyasi kararlılığın en açık emaresidir.

Evvela, ticaret ve yatırımlar alanlarında önemli bir potansiyelimiz olduğunu görüyoruz. Bugünkü görüşmelerimizde 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize bağlılığımızı teyit ettik, atılması gereken adımları ele aldık. Ayrıca Nijerya’daki yatırımlarımızı destekleyecek fırsatları görüştük. Bugün tesisinde mutabık kaldığımız Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi’nin bu açıdan hayırlara vesile olacağına inanıyoruz.

Kalkınma iş birliği kapsamında ise TİKA’mızın Abuja’da bir ofis açmasıyla birlikte Nijeryalı kardeşlerimizin refahına katkı sağlamayı arzu ediyoruz. Malumunuz, Nijerya Afrika’nın en büyük petrol ve doğal gaz üreticisi konumunda. Sayın Tinubu’nun iktidara geldiği 2023 yılından bu yana ülke ekonomisini yeniden yapılandırmaya yönelik girişimlerinde enerji sektörü önemli bir yer tutuyor.

Türkiye ile Nijerya arasında 9 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'nun huzurunda iki ülke arasında 9 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.

Erdoğan ve Tinubu'nun huzurunda iki ülke arasında 9 anlaşma imzalandı.

Türkiye ile Nijerya arasında imza altına alınan anlaşmalar şöyle:

"- Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Diasporadaki Nijeryalılar Komisyonu Arasında Diaspora Siyasası Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

Medya ve İletişim Alanında Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Yükseköğretim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti Helal Akreditasyon Kurumu ile Nijerya Ulusal Akreditasyon Sistemi Arasında Helal Kalite Altyapısı Alanında Mutabakat Zaptı

- Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) Tesis Eden Ortak Bildiri

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri İşbirliği Protokolü

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması

- Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Akademisi Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Kadın İşleri Bakanlığı Arasında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı."