Türkiye'nin 1 trilyon liralık yapay zeka planı devreye girdi

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Türkiye'nin 2026-2030 dönemindeki yapay zeka yol haritası belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı yürürlüğe girdi.

Planla Türkiye'nin yapay zeka teknolojilerini sadece kullanan değil, geliştiren, üreten ve ihraç eden ülkeler arasında yer alması hedefleniyor. Bu dönüşümün 1 trilyon lirayı aşan ekonomik değer oluşturması öngörülüyor.

"Fark et, istifade et, üret ve yönet"

Yol haritası "Fark Et, İstifade Et, Üret ve Yönet" olmak üzere dört ana eksenden oluşuyor. Enerji ve veri merkezi altyapısından yerli modellere, insan kaynağından finansmana kadar farklı alanlarda 16 öncelikli eylem uygulanacak.

Eylem Planı'nın uygulanması, ilgili kamu kurumlarının koordinasyonunda performans göstergeleri ve şeffaf izleme mekanizmalarıyla takip edilecek. Yol haritası doğrultusunda 2026-2027 döneminde temel yönetişim yapılarının kurulması, sektörel veri alanlarının pilotlanması, kamuda öncü yapay zeka uygulamalarının devreye alınması ve hesaplama kapasitesine dönük yatırımların şekillendirilmesi hedefleniyor.

2028-2030 döneminde ise pilot uygulamaların yurt geneline ölçeklendirilmesi, geliştirilen yerli ve sektörel modellerin ticarileştirilmesi ve uluslararası stratejik iş birliklerinin derinleştirilmesi önceliklendirilecek.

110 bin yapay zeka profesyoneli yetiştirilecek

Stratejik insan kaynağı hedefleri doğrultusunda, e-Devlet Kapısı üzerinden tüm vatandaşların yapay zeka yetkinlik düzeylerini ölçebilecekleri ve kişiye özel gelişim haritalarına yönlendirilebilecekleri ulusal bir değerlendirme altyapısı kurulacak.

Toplam 5 milyon vatandaşa yapay zeka farkındalığının kazandırılmasının amaçlandığı süreçte; ekosisteme 10 bin ileri düzey yapay zeka uzmanı ile 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneli yetiştirilmesi planlanıyor.

500 milyar liralık yatırım yolda

Altyapı, teknoloji ve yatırım hedefleri kapsamında ise 1 GW veri merkezi kurulu gücüne ulaşılması; araştırmacılar, girişimler ve KOBİ'ler için dünya standartlarında yüksek hesaplama kapasitesinin doğrudan erişime açılması öngörülüyor. Özel sektörden 500 milyar lira tutarında yatırımın harekete geçirileceği plan dahilinde; sektörel temel modeller geliştirilecek, fiziksel yapay zeka ve robotik alanında yerli üretim yetkinlikleri artırılacak ve en az beş öncelikli sektörde düzenleyici deney alanları faaliyete geçirilecek.

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının uygulama sürecinde etkin rol üstleneceği Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı dokümanının detaylarına, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın resmî internet adresi olan www.sanayi.gov.tr/yapayzekaeylemplani üzerinden erişilebilecek.

Ekonomik kalkınmanın yeni güç alanlarından biri olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da sosyal medya hesabından plana ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yapay zeka, yalnızca teknolojik bir alan değil; ekonomik refahın, rekabet gücünün ve egemenlik sınırlarının yeni belirleyicilerinden biri. Türkiye olarak bu dönüşümün seyircisi değil, öncülerinden olacağız. Kendi değerleriyle yapay zeka teknolojileri geliştiren, güvenilir ürün ve hizmetler üreten; sanayiden sağlığa, eğitimden kamu hizmetlerine kadar stratejik alanlarda yapay zeka çözümlerini ölçeklendiren bir Türkiye inşa edeceğiz. Nitelikli insan kaynağımız, güçlü Ar-Ge altyapımız, girişimcilik ekosistemimiz ve üretim kabiliyetimizle Türkiye'yi yapay zeka alanında yatırımın, yeteneğin ve yenilikçi teknolojilerin merkezi haline getireceğiz. Yapay zekayı Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığının ve ekonomik kalkınmasının yeni güç alanlarından biri kılacağız. Yapay zekanın sunduğu imkanlardan milletimizin refahı ve insanlığın ortak faydası için en üst düzeyde yararlanacağız. 2026-2030 Türkiye Yapay Zeka Eylem Planımız milletimize hayırlı olsun."