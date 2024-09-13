Türkiye'nin 12 Eylül 2024 elektrik ihracat hacmi: 13,9 bin megavatsaat
Günlük bazda dün 1 milyon 27 bin 962 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 31 bin 350 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. Türkiye, dün 13 bin 950 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 338 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.
AA
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Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 282 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 33 bin 984 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.
Üretimde ilk sırada yüzde 26,8 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,4 ile ithal kömür ve yüzde 15,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.