Türkiye'nin 12 Eylül 2024 elektrik ihracat hacmi: 13,9 bin megavatsaat

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 282 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 33 bin 984 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,8 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,4 ile ithal kömür ve yüzde 15,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.