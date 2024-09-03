Türkiye'nin 2 Eylül elektrik üretim hacmi: 1 milyon 2 bin 106 megavatsaat
Dün en yüksek elektrik tüketimi 51 bin 87 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 31 bin 104 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti. Günlük bazda dün 1 milyon 2 bin 106 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 3 bin 81 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
AA
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Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, elektrik üretimde ilk sırada yüzde 28,9 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.
Türkiye, dün 16 bin 59 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 969 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.