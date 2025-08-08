Türkiye'nin 20 AB üyesine ihracatı yılın ilk yarısında arttı

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyesi 20 ülkeye yaptığı ihracat, 2025'in ilk yarısında yükseliş gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak-haziran döneminde toplam ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1 artarak 131,4 milyar dolara ulaştı.

Küresel ticaretin tarife gerilimlerinden etkilendiği bu süreçte, Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı konumundaki AB'ye yapılan ihracat da artış kaydetti. 2024'ün ilk 6 ayında 53,4 milyar dolar olan AB'ye ihracat, bu yıl aynı dönemde yüzde 8 artışla 57,7 milyar dolara çıktı.

En fazla artış Almanya'ya

Tutar bazında en yüksek artış, Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı Almanya'ya oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat, geçen yıla göre 717,2 milyon dolar yükseldi. Slovenya'ya ihracat 563,1 milyon dolar, Yunanistan'a ihracat ise 531 milyon dolar artış gösterdi.

En hızlı artış Estonya'da

Oransal olarak en büyük artış ise Estonya'da gerçekleşti. Geçen yılın ilk yarısında 125 milyon 138 bin dolar olan ihracat, bu yılın aynı döneminde 269 milyon 917 bin dolara çıkarak yüzde 115 artış kaydetti. Slovakya'ya ihracat yüzde 50,2, Slovenya'ya yüzde 49,1, Yunanistan'a ise yüzde 22,7 arttı.

AB üyesi ülkelere 2024 ve 2025 yıllarının ocak-haziran dönemlerinde gerçekleştirilen ihracat (bin dolar) şöyle: