Türkiye'nin 20 AB üyesine ihracatı yılın ilk yarısında arttı

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyesi 20 ülkeye yaptığı ihracat, 2025’in ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 57,7 milyar dolara çıktı. TÜİK verilerine göre, toplam ihracat ise yüzde 4,1 yükselişle 131,4 milyar dolara ulaştı. En fazla artış 717,2 milyon dolarla Almanya’ya olurken, oransal bazda en hızlı yükseliş yüzde 115 ile Estonya’da görüldü.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyesi 20 ülkeye yaptığı ihracat, 2025'in ilk yarısında yükseliş gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak-haziran döneminde toplam ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1 artarak 131,4 milyar dolara ulaştı.

Küresel ticaretin tarife gerilimlerinden etkilendiği bu süreçte, Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı konumundaki AB'ye yapılan ihracat da artış kaydetti. 2024'ün ilk 6 ayında 53,4 milyar dolar olan AB'ye ihracat, bu yıl aynı dönemde yüzde 8 artışla 57,7 milyar dolara çıktı.

En fazla artış Almanya'ya

Tutar bazında en yüksek artış, Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı Almanya'ya oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat, geçen yıla göre 717,2 milyon dolar yükseldi. Slovenya'ya ihracat 563,1 milyon dolar, Yunanistan'a ihracat ise 531 milyon dolar artış gösterdi.

En hızlı artış Estonya'da

Oransal olarak en büyük artış ise Estonya'da gerçekleşti. Geçen yılın ilk yarısında 125 milyon 138 bin dolar olan ihracat, bu yılın aynı döneminde 269 milyon 917 bin dolara çıkarak yüzde 115 artış kaydetti. Slovakya'ya ihracat yüzde 50,2, Slovenya'ya yüzde 49,1, Yunanistan'a ise yüzde 22,7 arttı.

AB üyesi ülkelere 2024 ve 2025 yıllarının ocak-haziran dönemlerinde gerçekleştirilen ihracat (bin dolar) şöyle:

ÜLKELER 2024 2025 ÜLKELER 2024 2025
Almanya 10.197.337 10.914.546 İtalya 6.460.320 6.661.606
Avusturya 839.726 956.499 Letonya 90.001 90.352
Belçika 2.149.514 2.454.541 Litvanya 229.899 255.731
Bulgaristan 2.377.153 2.718.990 Lüksemburg 50.122 52.512
Çekya 1.008.243 1.213.160 Macaristan 862.411 1.006.006
Danimarka 601.225 582.957 Malta 551.988 466.144
Estonya 125.138 269.917 Polonya 2.830.205 3.024.646
Finlandiya 298.269 267.598 Portekiz 820.542 961.102
Fransa 4.916.178 5.316.187 Romanya 3.984.732 4.329.736
Hırvatistan 375.969 353.072 Slovakya 508.624 763.928
Hollanda 4.345.197 3.988.299 Slovenya 1.146.955 1.710.099
İrlanda 484.856 527.537 Yunanistan 2.341.234 2.872.154
İspanya 5.017.238 5.168.234 TOPLAM 53.387.079 57.654.737
İsveç 774.003 729.184
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA