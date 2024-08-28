Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmenleri belli oldu: İlk üç değişmedi

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıkladığı verilere göre 2023'te gelir vergisinde rekortmen Selçuk Bayraktar oldu. Bayraktar 1,95 milyar TL'lik tahakkuk ile ilk sırada yer aldı.

Bayraktar'ı kendi ailesinden bir diğer iş insanı Haluk Bayraktar izledi. Haluk Bayraktar'ın 2023'te tahakkuk eden vergisi 1,68 milyar TL oldu.

İki Bayraktar'ın ardından 2023'te de Rahmi Koç geldi. Rahmi Koç'un tahakkuk eden vergisi ise 480 milyon TL olarak kaydedildi.

Listenin ilk 14'ünde yer alan dokuz kişi isminin açıklanmasını istemedi.

205,5 milyar liralık vergi

Verilen yıllık gelir vergisi beyannameleri ile 682 milyar 451 milyon 749 bin 283 TL matrah beyan edilirken, bu tutar üzerinden 205 milyar 531 milyon 271 bin 153 TL gelir vergisi tahakkuk ettirildi.

Gelir vergisi mükelleflerinden en fazla vergi tahakkuk ettirilen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımı; İstanbul (72), Ankara (14), İzmir (5), Gaziantep (5), Eskişehir (2), Tekirdağ (1) ve Çorum (1) olarak gerçekleşti.

Her mükellef için ortalama 45,2 bin liralık vergi

2023 vergilendirme dönemi için her bir mükellef ortalama 150 bin 265 TL matrah beyanında bulunmuş ve bu matrah üzerinden ortalama 45 bin 255 TL gelir vergisi tahakkuk ettirildi.

Kurumlar vergisi rekortmenliği

Kurumlar vergi rekortmenliğinde ilk üç sıra Ziraat Bankası, Garanti Bankası ve Akbank şeklinde oluştu.