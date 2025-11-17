Türkiye’nin 2,8 milyar dolarlık e-ihracatı tehdit altında
Ticaret Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü, AB’nin 150 euro altı e-ticaret alışverişlerinde gümrük vergisi istisnasını kaldırma kararının Türkiye’nin e-ihracatını olumsuz etkilememesi için harekete geçti. Gümrük Birliği çerçevesinde Türkiye’nin kapsam dışında tutulması amacıyla AB ile müzakere yürütülecek.
ABD’nin ardından Avrupa Birliği de Çin’in ticaretteki hakim durumunu kontrol altına almak için harekete geçti. AB, 150 euronun altındaki alışverişlere uygulanan gümrük vergisi istisnasını 2026’da kaldırmayı kararlaştırdı. Ancak bu durum Türkiye’yi de etkiliyor. Ticaret Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin AB ile olan Gümrük Birliği anlaşması çerçevesinde bu karardan istisna tutulması için çalışma başlattı. Bu kapsamda AB ile müzakere süreci yürütülecek. AB’nin Çin’li e-ticaret platformları Temu, AliExpress ile Çin'de kurulan e-ticaret şirketi Shein'in ticaretteki yükselişini durdurmak için aldığı kararın Türkiye’nin bu yılsonu için hedeflenen 8 milyar dolarlık e-ihracatının AB’ye yapılan yüzde 35’lik yani 2,8 milyar dolarlık kısmını sekteye uğratmaması için harekete geçildi.
AB’ye 2 milyar paket Çin’den gitti
AB ülkeleri Çinli çevrim içi sitelerden yapılan 150 euronun altındaki alışverişlere uygulanan gümrük vergisi istisnasını 2026’da kaldırmaya hazırlanıyor. AB Konseyi, üye ülke maliye bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantı sonrası yapılan açıklamada 150 euroluk gümrük vergisi eşiğinin kaldırılması konusunda uzlaşıldığı belirtilerek, "AB ülkelerinin maliye bakanları uzun vadeli bir önlem olarak 150 euro altındaki malların gümrük vergisi ödenmeden AB'ye girmesine izin veren kuralı kaldırma konusunda anlaştılar" denildi. AB ülkelerine 2024 yılında 150 euronun altındaki tüm elektronik ticaret gönderilerinin yüzde 91'i Çin'den gerçekleşti. AB'ye geçen yıl gümrük vergisi kapsamı dışında 2 milyar civarında paket gönderilmişti.
Türkiye sorunu önce gördü, harekete geçti
Türkiye sorunu çok önce gördü
AB’nin kararında yalnızca Çin’den yapılacak e-ithalatı kapsayacağına ilişkin açık bir hükme yer verilmemesi yakın komşusu olan Türkiye’yi de endişelendirdi.
Bakanlık yetkilileri, “AB bu kapsama Türkiye’yi de sokabilir. Kapsamda olmamamız için Anlaşmalar Genel Müdürlüğü çalışma başlattı. AB ile Gümrük Birliği içerisinde olduğumuz sebebiyle bu konunun çözüme kavuşturulması için müzakereler yürütülüyor. Umarız başarıya ulaşacaktır” dedi. Çin’in sağlıksız koşullarda üretildiği için ucuz olan e-ithalat istilasını çok önceden gören Türkiye, AB’nin 2026’da geçmeye çalıştığı önlemi Ağustos 2024’te aldı. Söz konusu tarihte kargo ile gümrüksüz yurtdışı alışveriş sınırı 150 eurodan 30 euroya düşürüldü. 30 euronun üzerinde yapılan alışverişlerin e-ithalat işlemlerine tabi tutulması kararlaştırıldı.
Türk KOBİ’leri zarar görecek
DÜNYA’nın TOBB e-ticaret meclisi üyelerinden edindiği bilgilere göre, AB’nin e-ithalatta 150 euro istisnasını kaldırmasıyla birlikte şu anki planda ürünler 6 kategoriye ayrılması her kategori için ayrı gümrük vergisi belirlenmesi değerlendiriliyor. Paket başına iki euro veya üstü gibi bir vergi alınması da gündemde. Brüksel tahsil edilecek gümrük vergilerinin merkezi bütçeye aktarılmasını savunurken, üye ülkeler gümrük yükleri ulus devletlerin üzerinde olduğundan ithalat oranında pay edilmesini savunuyor. AB, kendisine mal gönderen şirketin temsilcilik açmasını talep edecek. Açamayan şirket adına ise ithalata aracılık e-ticaret platformundan ya da lojistik şirketlerinden güvence istenecek. Büyük şirketler dışında bu güvence verilemeyeceği için özellikle KOBİ ve mikro işletmelerin AB'ye e-ihracatının tamamen sıfırlanması gündeme gelecek. Türkiye, Gümrük Birliği’nin kapsadığı mal ticareti dikkate alındığında otomatik olarak AB sınırları içindeki bir ülke gibi değerlendirilmesi gerekiyor. Bu noktada Ticaret Bakanlığı AB ile müzakereleri başlatmış durumda.