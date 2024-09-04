Türkiye'nin 3 Eylül elektrik üretim hacmi: 1,39 milyon megavatsaat

Elektrik üretiminde ilk sırada yüzde 28,6 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 702 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 998 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.