Türkiye'nin 3 Eylül elektrik üretim hacmi: 1,39 milyon megavatsaat
Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 39 bin 819 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 42 bin 120 megavatsaat oldu. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 51 bin 612 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 33 bin 992 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.
AA
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Elektrik üretiminde ilk sırada yüzde 28,6 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.
Türkiye, dün 14 bin 702 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 998 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.