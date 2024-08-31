Türkiye'nin 30 Ağustos elektrik üretim hacmi: 978 bin 165 megavatsaat
Günlük bazda dün 978 bin 165 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 977 bin 757 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. Üretimde ilk sırada yüzde 23,9 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,7 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 13,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.
AA
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Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 218 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 32 bin 547 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.
Türkiye, dün 13 bin 346 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 827 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.