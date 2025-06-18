Türkiye’nin 5. nesil umudu KAAN, ABD efsanesi F-35’e rakip olabilir mi?

Türkiye 2016'da Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini alınca, F-35 programından çıkarılmıştı. Bunun üzerine savunma sanayi ve hükümet yerli savaş uçağının geliştirilmesi için çalışmalara başladı. 5 yıllık bir serüvenin ardından da Türkiye'nin ilk muharip uçağı KAAN gökyüzü ile buluştu.

Orta Doğu'da patlak veren gerilim ardından, İsrail'in F-35'lerle İran'a yönelik nokta atışı saldırıları ABD yapımı savaş uçağının manevra kabiliyetini ve özelliklerini yeniden gündeme taşıdı.

Peki Türkiye'nin kaçırdığı F-35'lerle, yerli ve milli savaş uçağı KAAN arasında ne gibi farklar bulunuyor?

5. nesil savaş uçağı KAAN ile F-35 Lightning teknolojik olarak aynı nesli paylaşsalar da tasarım, kullanım amacı ve operasyonel kabiliyetleri açısından ciddi farklılıklar gösteriyor.

KAAN mı, F-35 mi?

TUSAŞ'ın geliştirdiği KAAN ilk uçuşunu 2024'te gerçekleştirdi. Tahmini olarak üretimine ise 2028'te başlanacak.

-KAAN 20.3 mm ile 15,6 mm olan F-35'ten daha uzun.

-KAAN'ın kanat açıklığı 13,4 metre, yükseliği ise 5 metre.

-F-35'in kanat açıklığı 10.7 metre, yükseliği ise 4,3 metre.

-KAAN çift motorla öne çıkarken, bu özellik savaşta daha yüksek dayanıklılık ve manevra kabiliyeti sunuyor.

- KAAN, Daha yüksek hız (Mach 1.8) ve servis tavanı ile yüksek irtifa operasyonlarını mümkün kılıyor.

-KAAN düşük görünürlük ile radardan kaçabilirken, F-35 üst düzey radar gizliliği sunuyor.

-KAAN'sa süper seyir özelliği bulunurken, F-35'te bu özellik kısıtlı.

-KAAN'ın dikey kalkış ya da kısa pist özelliği bulunmuyor ancak F-35'in varyantlarında bu imkan mevcut.

-F-35'in farklı varyantları, gemi güvertesi gibi alanlardan da kalkış ve iniş yapabiliyor, şu ana kadar 3 binin üzerinde siparişle aktif savaşlarda da kullanılıyor, bu sayede sayısız savaş senaryosuna adapte olmuş durumda.

-KAAN ise yerli sistemlerle entegre çalışabilirliği ve çift motor avantajıyla ön plana çıkıyor.

KAAN ilk siparişini aldı

Öte yandan birkaç gün önce duyurulan bir anlaşma ile Endonezya da KAAN'a talip oldu. Milli muharip uçakta ilk sipariş olarak kayıtlara geçen bu anlaşmada, teslimatların 2030'lu yılların başında başlaması ve yaklaşık 10 yıllık bir periyotta tamamlanması öngörülüyor. Bu tarihi ihracat hamlesinin, KAAN'ın seri üretim sürecini de hızlandırması, TEI tarafından geliştirilen yeni TF-35000 motorunun entegrasyonunu teşvik etmesi ve uçağın uluslararası pazarda daha rekabetçi bir konuma ulaşmasının önünü açması bekleniyor. Anlaşmanın toplam değeri ise yaklaşık 15 milyar dolar.