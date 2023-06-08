Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri yeniden 500 baz puanın üzerine çıktı
Türkiye'nin uzun vadeli dolar cinsi tahvilleri 1 sentten fazla gerilerken, Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri tekrar 500 baz puanın üzerine çıktı.
Haber Merkezi
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Tradeweb verilerine göre, Türkiye'nin 2040 ve 2045 vadeli dolar cinsi tahvilleri 1.2 sent gerileyerek en büyük düşüşü kaydetti.
S&P Global Market Intelligence verilerine göre, Türkiye'nin 5 yıl vadeli borcunu iflasa karşı sigortalamanın maliyetini gösteren CDS primi dünkü kapanışa kıyasla 34 baz puan artışla 516 baz puana çıktı.