Türkiye'nin BAE'ye tarifeli uçuş hakkı 173 frekansa çıkarıldı

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki tarifeli uçuş hakkı, Türk taşıyıcılar için artırıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, her iki ülkenin sivil havacılık otoriteleri arasında, sivil havacılık alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla dün İstanbul'da müzakereler yapıldı.

Müzakereler neticesinde Türk taşıyıcılar için haftalık 64 frekans olan tarifeli uçuş hakkı 173 frekansa çıkarıldı.

Ayrıca yine Türk taşıyıcılar için İstanbul-Dubai hattında haftalık 7, İstanbul-Abu Dabi hattında 3 ve İstanbul-Şarika hattında haftalık 3 frekans ilave uçuş hakkı tanımlandı. Bunun yanında Ankara-Abu Dabi ve Ankara-Dubai hatlarında tarifeli seferlerin başlatılması konusunda mutabık kalındı.

Öte yandan, İzmir, Trabzon, Bodrum ve Dalaman'a tarifeli uçuşlar düzenlenmesi hususu da anlaşmaya eklendi.