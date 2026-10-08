Türkiye'nin Balkan ülkelerine ihracatı 19 milyar dolara dayandı

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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ocak-eylül dönemindeki toplam ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 yükseldi. Geçen yıl 200,5 milyar dolar olan ihracat, bu yıl 210,9 milyar dolara ulaştı.

Türkiye'nin Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan'a yaptığı ihracat ise yılın 9 ayında 18 milyar 877 milyon 281 bin dolar olarak kaydedildi.

Böylece Balkan ülkelerine yönelik ihracat, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 121 milyon 181 bin dolar artış gösterdi.

En fazla ihracat Romanya'ya yapıldı

Ocak-eylül döneminde Balkan ülkeleri arasında Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı 5 milyar 491 milyon 32 bin dolarla Romanya oldu.

Romanya'nın ardından 3 milyar 913 milyon 291 bin dolarla Bulgaristan, 2 milyar 573 milyon 771 bin dolarla Yunanistan, 2 milyar 156 milyon 498 bin dolarla Slovenya ve 1 milyar 551 milyon 645 bin dolarla Sırbistan sıralandı.

Söz konusu dönemde 11 Balkan ülkesinin 8'ine yapılan ihracatta artış yaşanırken, 3 ülkeye yönelik dış satımda gerileme görüldü.

Bosna-Hersek'e gerçekleştirilen ihracat yüzde 19,9, Bulgaristan'a yapılan ihracat ise yüzde 16 arttı. Buna karşılık Slovenya'ya ihracat yüzde 13,1, Romanya'ya ihracat da yüzde 5,5 azaldı.

Otomotiv endüstrisi ilk sırada yer aldı

Türkiye'nin Balkan ülkelerine ihracatında sektör bazında en yüksek pay otomotiv endüstrisine ait oldu.

Otomotiv sektörünün bölgeye gerçekleştirdiği ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 düşüşle 3 milyar 713,7 milyon dolardan 3 milyar 485,3 milyon dolara indi.

Otomotiv endüstrisini 2 milyar 834,1 milyon dolarlık ihracatla kimyevi maddeler ve mamulleri, 2 milyar 763,8 milyon dolarla çelik sektörü izledi.

İstanbul ihracatta zirvede

Balkan ülkelerine yapılan ihracatta iller bazında İstanbul, Kocaeli, Ankara, Bursa ve İzmir ilk sıralarda yer aldı. Bu 5 ilin yılın 9 ayında bölge ülkelerine gerçekleştirdiği toplam ihracat 14 milyar 337 milyon 734 bin dolara ulaştı.

İstanbul, 6 milyar 976 milyon 749 bin dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldı.

İstanbul'u 3 milyar 552 milyon 180 bin dolarla Kocaeli, 1 milyar 594 milyon 275 bin dolarla Ankara, 1 milyar 391 milyon 536 bin dolarla Bursa ve 822 milyon 994 bin dolarla İzmir takip etti.