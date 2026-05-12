Türkiye’nin Balkanlar vizyonu güçlenecek

Nezaket ÇETİN-BURSA

Seminerin açılış konuşması­nı yapan BALKANTÜRKSİAD Başkanı İskender İskenderoğlu, Balkan coğrafyasıyla ekonomik, ticari ve kültürel bağları güçlen­dirmeyi temel hedef olarak gör­düklerini söyledi. Yaklaşık 15 yıl önce Balkanlar ile Anadolu ara­sında güçlü bir iş birliği zemini oluşturmak amacıyla yola çık­tıklarını belirten İskenderoğlu, bugün gelinen noktada bölgesel ölçekte etkin bir yapıya ulaştık­larını ifade etti. TİKA’nın saha­daki projeleriyle bölgede önemli bir güven unsuru oluşturduğunu belirten İskenderoğlu, iş dünyası olarak Balkan ülkeleriyle ticaret hacmini artırmayı ve yeni yatı­rım alanları oluşturmayı hedefle­diklerini söyledi.

Seminerde konuşan TİKA Baş­kanı Abdullah Eren ise Türki­ye’nin Balkanlar’daki etkinliği­nin yalnızca diplomatik değil, ay­nı zamanda tarihsel ve kültürel bağlardan beslendiğini ifade etti. TİKA’nın dünyanın farklı bölge­lerinde kalkınma odaklı projeler yürüttüğünü belirten Eren, kuru­mun yaklaşımının “balık vermek yerine balık tutmayı öğretmek” anlayışına dayandığını vurguladı.

BALKANTÜRKSİAD üyeleri­nin Balkanlar’daki faaliyetlerinin ekonomik olduğu kadar diploma­tik açıdan da önem taşıdığını ifa­de eden Eren, özel sektörün dev­letin açtığı yolu kalıcı iş birlikle­rine dönüştürdüğünü belirtti.