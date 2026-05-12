Türkiye’nin Balkanlar vizyonu güçlenecek
BALKANTÜRKSİAD tarafından düzenlenen “Türkiye’nin Balkanlar’daki Yükselen Rolü” başlıklı seminerde, Türkiye’nin Balkan coğrafyasındaki ekonomik, kültürel ve stratejik etkisi çok boyutlu şekilde ele alındı. Programda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) yürüttüğü kalkınma projeleri ile Türkiye’nin bölgedeki diplomatik ve ekonomik açılımı değerlendirildi.
Nezaket ÇETİN-BURSA
Seminerin açılış konuşmasını yapan BALKANTÜRKSİAD Başkanı İskender İskenderoğlu, Balkan coğrafyasıyla ekonomik, ticari ve kültürel bağları güçlendirmeyi temel hedef olarak gördüklerini söyledi. Yaklaşık 15 yıl önce Balkanlar ile Anadolu arasında güçlü bir iş birliği zemini oluşturmak amacıyla yola çıktıklarını belirten İskenderoğlu, bugün gelinen noktada bölgesel ölçekte etkin bir yapıya ulaştıklarını ifade etti. TİKA’nın sahadaki projeleriyle bölgede önemli bir güven unsuru oluşturduğunu belirten İskenderoğlu, iş dünyası olarak Balkan ülkeleriyle ticaret hacmini artırmayı ve yeni yatırım alanları oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.
Seminerde konuşan TİKA Başkanı Abdullah Eren ise Türkiye’nin Balkanlar’daki etkinliğinin yalnızca diplomatik değil, aynı zamanda tarihsel ve kültürel bağlardan beslendiğini ifade etti. TİKA’nın dünyanın farklı bölgelerinde kalkınma odaklı projeler yürüttüğünü belirten Eren, kurumun yaklaşımının “balık vermek yerine balık tutmayı öğretmek” anlayışına dayandığını vurguladı.
BALKANTÜRKSİAD üyelerinin Balkanlar’daki faaliyetlerinin ekonomik olduğu kadar diplomatik açıdan da önem taşıdığını ifade eden Eren, özel sektörün devletin açtığı yolu kalıcı iş birliklerine dönüştürdüğünü belirtti.