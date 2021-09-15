'Türkiye'nin bekası için enflasyon ve faiz düşmeli'

Yener KARADENİZ

Enflasyon, faiz ve kurun üçlü bir yapı olduğunu dile getiren İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Şu anda beklentimiz ve talebimiz, her dönemde, enflasyon yüksek de düşük de olsa hızlı iniş çıkışların olmaması” dedi. İTO öncülüğünde ve Ticaret Bakanlığı’nın koordinasyonuyla 3’üncü kez gerçekleştirilen ‘Gate of Business Textile B2B Istanbul’ etkinliğinde sorularımızı yanıtlayan Avdagiç, enflasyonun kısa vadede aşağı doğru gelmesi ve buna bağlı olarak da finansman maliyetlerinin düşmesinin Türkiye’nin bekası, yatırımların artması ve toplumun refahı için çok önemli olduğunu vurguladı.

'Kurun hızlı çıkması kadar hızlı inmesi de sıkıntı'

Şu anda hızlıca, tüketici ve üretici fiyatları arasındaki makasın kapanması ile ilgili de beklentileri olduğunu dile getiren İTO Başkanı Avdagiç, “Bu biraz da uluslararası konjonktüre bağlı. Yurt dışında emtialarda çok ciddi artış var ve bu devam ediyor. Ben inanıyorum ki, yılın son ve 2022’nin ilk çeyreğinde enflasyonu aşağı doğru çekebilirsek hem kur hem de finansman maliyetinin ana unsuru olan faiz oranı aşağı doğru gelecektir. Ama bunların üçünün de uyum içinde olmasının gerekliliğini son dönemde hep beraber yaşadık” diye konuştu. Kurda son haftalarda yaşanan hızlı geri çekilmeyi işaret eden Avdagiç, “İş dünyasının en önemli beklentisi volatilitenin engellenmesi. Bu anlamda dövizde son dönemde görülen hareket çok önemli. Yani döviz kurunun hızlı çıkması kadar hızlı inmesi de problem. Ama tabii, Türkiye’de enflasyon oranı çok yüksek. Bunun için hep beraber gayret edeceğiz. Eğer bir kaçak, sıkıntılı bir süreç varsa hep beraber önleyip elden geldiğince makul bir süreç içinde enflasyonu aşağı doğru çekmenin gayreti içinde olmalıyız” ifadelerini kullandı.

'Aşılamayı yaygınlaştırmalıyız'

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, 6 Eylül sonrası işyerlerinde PCR testi istenmesi ve testin ise hastalık belirtisi olmadığı için devlet hastanelerinde yapılamaması nedeni ile çalışanlara bırakılması konusunda ise şöyle konuştu: “Bizim iş dünyası olarak derdimiz, ana amacımız hem kendimizin hem de tüm çalışanlarımızın aileleri ile birlikte tek etkin silah olan aşı ile donatılması. Tüm sanayideki çalışan ve personelimizin aşılarını yaptırması. Şu an sanayide aşılanma oranı oldukça yüksek. Az sayıda olan aşısızların da, tedbirler ve deliller ile hızlı bir aşılama sürecinde olması... Ücret konusunda bir cebelleşmeye girmektense hep beraber toplumsal duyarlılığı artırıp aşılamayı yaygınlaştırmamız lazım.”

'Gate of Business Textile B2B Istanbul'u fuara dönüştüreceğiz'

İlk olarak 2019’da iki kez düzenlenen ve bu yıl 3. kez gerçekleştirilen “Gate of Business Textile B2B Istanbul”, 400’e yakın uluslararası profesyonel alıcı ile 80’e yakın Türk kumaş ve konfeksiyon üreticisini bir araya getirdi. Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Çekya ve Almanya’da kumaş ve tekstil yan sanayiinde faaliyet gösteren 350 ithalatçı firma 77 üretici ile 2 gün boyunca ikili görüşmeler yaptı. Bugün de devam eden etkinlikle ilgili konuşan İTO Başkanı Avdagiç, tekstilin ülkenin en önemli ihracat kalemlerinden biri olduğunu dile getirerek, “Bu konuda ev tekstili dışında etkin ve dünya çapında referans bir fuarımız yok. Bununla yola çıktık. Bundan sonraki hedefimiz öncelikle bu sektörü bir dahaki sene fuar alanına taşımak ve bu organizasyonu da fuara çevirmek. Sonra da sektörün diğer paydaşlarını da içine alacak şekilde bir organizasyon haline getirmek. Buna bağlı olarak daha fazla ticaret, üretim ve ihracat yapılmasını sağlamak” diye konuştu. Avdagiç, 2021 yılının ilk 8 ayında tekstil ve hammaddeleri ihracatının, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 41,3 artışla yaklaşık 8,16 milyar doları geçtiğini kaydetti.