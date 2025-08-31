Türkiye'nin büyüme verileri yarın açıklanacak
Türkiye ekonomisinin ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verileri yarın açıklanacak. TÜİK, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) rakamlarını saat 10.00'da internet sitesinden duyuracak. AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, ikinci çeyrekte ortalama yüzde 3,87’lik büyüme bekliyor. Tahminler yüzde 2,2 ile yüzde 5 aralığında değişirken, 2025 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentisi yüzde 3,18 oldu.
Beklenti ne?
AA Finans Büyüme Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, ikinci çeyrekte Türkiye ekonomisinin ortalama yüzde 3,87 büyüme kaydettiğini tahmin ediyor. Beklentiler yüzde 2,2 ile yüzde 5 aralığında değişirken, yılın tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 3,18 olarak hesaplandı.
Türkiye ekonomisi geçen yılın aynı çeyreğinde yüzde 2,4, 2025’in ilk çeyreğinde ise yüzde 2 büyüme göstermişti.