Türkiye’nin çanta ihracatı ilk 4 ayda yüzde 66 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, pandemiye rağmen 2020’de önceki yıla kıyasla sadece yüzde 2,64 azalan seyahat eşyası, el çantası gibi taşıyıcı eşya ihracatı 2021’e hareketli başladı.

İhracat, bu yılın Ocak-Nisan dönemini kapsayan ilk dört ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 66,5 artarak 491 milyon TL’yi aştı. Çanta ihracatının en çok yapıldığı ülkeler arasında ise 53 milyon ile ABD ilk sırada geldi. ABD'yi İngiltere, Almanya, Fransa ve İspanya izledi.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan Avrupa Çanta Kurucusu Metin Budak “Çanta ihracatı, pandeminin zorlu şartlarına rağmen geçtiğimiz yıl 1 milyar TL’yi aştı. 2021’de de devam eden bu olumlu seyirle, sektörün yılı 2 milyar TL’yi aşan bir ihracatla kapatacağını öngörüyoruz.” dedi.

Artışta tüketici davranışlarındaki değişim etkili oldu

Pandeminin hem tüketicilerin hijyen alışkanlıklarını değiştirdiğine hem de çevreye olan duyarlılıklarını artırdığına dikkat çeken Metin Budak, “Bu durum en başta doğa dostu bez çantalara olan talebe olumlu yansıdı. Kadınlara nazaran çanta kullanma alışkanlığının daha az görüldüğü erkek tüketici kitlesinin de çeşitli gerekçelerle çanta kullanımına yöneldiğini gördük. Bunların başında cepte veya elde taşınan eşyaların bulaş riski barındıran dış yüzeylerle temasını kesmek geldi. Ayrıca mekan bağımsız çalışmanın yaygınlaşması da tüm tüketici kitlelerinde evrak ve dizüstü bilgisayar çantalarının kullanımını artırdı.” diye konuştu.

Şirketlerin promosyon çantalara talebi arttı

Promosyon çantaların pandemi sürecinde mekan bağımsız çalışan ve bu durumu kalıcı hale getiren pek çok şirket tarafından bir tanıtım aracı olarak görüldüğünü belirten Metin Budak, şunlarınları kaydetti: “Hibrit ve uzaktan çalışma modellerinin yaygınlaşmasıyla artık bir şirket çalışanını parkta, kafede veya bir ortak çalışma alanında çalışırken görmek mümkün. Yanlarında taşıdıkları çantalar ise yeni normalde marka bilinirliğini artırmanın etkili yollarından biri. Biz de Avrupa Çanta olarak bu süreçte promosyon çanta üretim ve satışına yoğunlaştık. Her sektörden kurumsal şirketin, promosyon ürün toptancılarının ve reklam ajanslarının toptan çanta konusunda çözüm ortağıyız. Promosyon çanta sektöründe bir farklılık ve kolaylık sağlayarak müşterilerimizin düşük adetlerde de logo baskılı çanta alabilmelerini sağladık. Bunun için çok satan sırt çantası ve laptop - evrak çantası modellerimizi anlık çanta siparişleri için depomuzda tutuyoruz.”