TÜRKİYE'NİN CDS'i (RİSK PRİMİ) Prof. Dr. Hakan Kara son dönemdeki iyileşmenin nedenini açıkladı

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başekonomist Prof. Dr. Hakan Kara, Türkiye'nin risk primine ilişkin değerlendirmelerini sürdürüyor.

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden Prof. Dr. Kara, 14 Mayıs'ta paylaştığı bir X (Twitter) mesajında, geçen hafta itibarıyla 284 seviyesindeki CDS'in 160 seviyelerine düşebileceğini ifade etmişti.

Prof. Dr. Kara'nın Türkiye'nin CDS'inin bu seviyeye inmesi için gereken şartları ise şöyle açıklamıştı: "Döviz rezervlerinde artıya geçilmesi, KKM'nin eritilmesi ve enflasyonun yüzde 20'nin altına inmesi."

Hakan Kara, bugün paylaştığı son mesajda ise Türkiye'nin CDS'inde son dönemde yaşanan iyileşmenin daha çok küresel risk iştahından kaynaklandığını ifade etti.

Türkiye’nin risk primi 2022 yılında 885 seviyesine yükselmişti ve 2003’ten o tarihe kadar en yüksek noktaya ulaşmıştı.

CDS nedir?

Türkçede kredi risk primi veya kredi temerrüt takası olarak kullanılan CDS (Credit Default Swap) aslında bir çeşit sigortalama işlemi olarak tanımlanabilir.

Herhangi bir ülke hazinesine ya da şirketine borç verirken o borcun geri ödenmemesi ihtimaline karşı aldığınız sigorta poliçesine CDS deniyor ve genellikle over-the-counter (OTC) yani herhangi bir borsa düzenlemesine tabi olmayan tezgahüstü piyasalarda işlem görüyor.

CDS primi nasıl hesaplanıyor?

Ülkelerin dış borçlanmalarına karşı CDS'leri genelde büyük uluslararası yatırım bankaları sağlıyor ve o ülkelerin borcunu çevirememesi halinde ödemeyi bu banka üstlenmiş oluyor. Bu bankalar da söz konusu ülkenin geri ödeme yeteneğini, makroekonomik koşullarını inceleyerek bir risk oranı belirliyor.

Bu oran belirlenirken uluslararası derecelendirme kuruluşlarının verdiği notlar önemli bir rol oynasa da bunun dışında da bir çok faktör göz önünde bulunduruluyor.

Ekonomisi sağlam ve geri ödeme sorunu yaşamayacağı düşünülen ülkelerin risk primi düşük olurken geri ödemekte sorun yaşayacağı düşünülen ülkelerin risk primi yüksek bir orandan belirleniyor.