Türkiye'nin CDS'i savaş öncesi seviyelere indi

ABD ile İran'ın yeniden müzakere masasına oturacağına yönelik beklentiler ve piyasalardaki iyimserlik küresel çapta enflasyon endişelerinin bir miktar azalmasını sağlarken Fed'in olası şahin adımlarına yönelik endişelerin ortadan kalkması ve doların güç kaybetmesi tahvil piyasalarına talebi artırdı.

Fed'in yıl sonuna kadar temkinli duruşu sürdüreceğine yönelik beklentiler güç kazanırken tahvil piyasalarında alıcılı seyir öne çıktı. Artan talep borçlanma maliyetlerini aşağı çekerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 5 baz puan gerileyerek yüzde 4,25 seviyesine indi. Ülkenin 5 yıllık tahvil getirisi de yüzde 3,87 ile son bir ayın en düşük seviyesini gördü.

Savaşın başından bu yana en düşük seviye

Uluslararası piyasalarda tahvil faizlerindeki gerileme ve jeopolitik risklerin azalabileceğine yönelik beklentilerin ardından Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi de 230,4 baz puana inerek 27 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Savaş öncesi 235 baz puan seviyelerinde olan Türkiye'nin CDS'i mart ayında 327 baz puana kadar çıkmıştı. Böylece bu süreçte 100 baz puana yakın bir düşüş gerçekleşmiş oldu. Buna ek olarak Türkiye ve gelişmekte olan piyasalar CDS'i arasındaki fark 74,6'ya inerek 7 Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.

TCMB'nin rezerv yönetimi

Savaş süresince bankalara Türk lirası likidite yönetiminde esneklik sağlamak amacıyla Döviz Karşılığı Türk Lirası swap işlemlerine başlayan TCMB, bu adımıyla hem kredi hem de faiz tarafında oynaklığı önlemeyi amaçladı. Döviz Karşılığı Türk Lirası swap işlemleriyle de Türk lirası üzerindeki baskının da hafiflemesi hedefleniyor.

Bu önlemle birlikte hem piyasalardaki Türk lirası sıkışıklığı önlenecek hem de bankaların likidite sıkıntısı yaşamasının önüne geçilecek. Böylece kredi koşulları da daha makul hale gelecek.

Söz konusu adım, hem bankacılık sistemindeki Türk lirası likiditesinin desteklenmesi hem de döviz rezervlerinin güçlendirilmesi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirilirken TCMB bu hamlesiyle bankalardan döviz alınıp karşılığında Türk lirası verilmesi yoluyla piyasadaki likiditeyi artırmayı hedefliyor.