Türkiye’nin Çin’e gıda ihracatı yüzde 86 arttı

Türk gıda sanayicileri Çin’e yönelik ihracatını artırmaya devam ediyor. Bu yılın ilk 10 ayında Çin’e yönelik ihracatlarını yüzde 86 oranında artıran sanayiciler, ihracatı 1 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Türkiye’den Çin’e yapılan gıda ürünleri ihracatında ilk sırayı 51 milyon dolarlık tutarla süt ürünleri alırken, konserve ihracatı 50 milyon dolar oldu. Çin’e, kanatlı eti sektörü 32 milyon dolarlık, bitkisel yağ sektörü 31 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Çin’e 1 milyar doları aşkın gıda ihracatı yapma hedefi doğrultusunda çalışmalarını hızlandırdı.

Türkiye Milli Katılım Organizasyonu EİB tarafından gerçekleştirilen Çin Uluslararası İthalat Fuarı, 5-10 Kasım 2021 tarihleri arasında Şanghay’da düzenlendi.

"Çin’e ihracatımızı 10 milyar dolara çıkarmak istiyoruz"

Çin’in ihracatçı kimliği yanında, ithalatçı kimliği olduğunu dünyaya duyurmayı amaçladığı bir fuar olduğunu belirte EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2,4 trilyon dolar ihracat, 2,1 trilyon dolar ithalat yapan Çin’e Türk ihraç ürünlerinin daha fazla ihraç edilmesi için çaba gösterdiklerini söyledi.

Çin’in başını çektiği Japonya, Güney Kore, Endonezya, Avustralya, Malezya gibi dünya devlerinin aralarında yer aldığı 15 Asya Pasifik ülkesinin bir araya gelerek Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) anlaşmasına imza attığını hatırlanan Eskinazi, “15 ülkenin bir araya gelmesiyle 2,2 milyar insanın yaşadığı, dünyanın en büyük serbest ticaret alanı oluştu. Küresel ticaretten yüzde 30 pay alıyorlar. Türk ihracatçıları olarak bu bölgeyi ihracatta hedef pazar olarak görüyoruz. Malezya, Singapur ve Güney Kore ile olan serbest ticaret anlaşmalarımızın diğer ülkelerle genişletilmesini istiyoruz. Ticaret Bakanlığı’mızın Lojistik Merkezleri desteği Çin’e ihracatımızı 10 milyar dolara çıkarmak istiyoruz.” diye konuştu.

“Çin’i stratejik bir pazar olarak görüyoruz”

EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep ise, Türk gıda sektörü olarak, Çin’i stratejik bir pazar olarak gördüklerinin altını çizdi.

Pandemi nedeniyle yaşanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle fuarda Türkiye’yi Şanghay Ticaret Ateşeliğinin temsil ettiğini anlatan Celep, “Çin Uluslararası İthalat Fuarı’nda Türk ürünleriyle Çin damak tadına uygun olarak hazırlanan tatlılar, kuru meyveler, zeytinyağları ve zeytin içeren ürünleri ziyaretçilere tattırdık. Sanal ortamda üç boyutlu Türkiye standı oluşturduk.” dedi.