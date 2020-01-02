‘Türkiye‘nin dar geldiği şirketler’ için kapıları açacak

02 Ocak 2020

Hüsniye GÜNGÖR

Brexit sonrası İngiltere pazarına ilişkin belirsizlik sürerken, ülkeye yatırım yapmak isteyen şirketler için çift yönlü bir atılım stratejisi ortaya kondu. Londra’da faaliyete geçen Sistem Global’in ülke direktörü Aylin Alkan, Ticaret Bakanlığı’nın döviz kazandırıcı sektörlere verdiği teşviklerin şirketlere İngiltere pazarında büyük rekabet avantajı yarattığını vurguladı. Sistem Global Türk şirketlerin İngiltere’deki yatırım teşviklerinden faydalanmasını da sağlıyor. Alkan, “İngiltere’de Ar-Ge’ye yapılan her harcamayı 3 katı göstererek vergi avantajı sağlamak mümkün” dedi. “Türkiye’nin dar gelmeye başladığı bin 200’ün üzerinde müşterisi” için dünyaya açılmaya karar veren Sistem Global, Londra ofisiyle hizmet vermeye başladı. Türkiye’den dünyaya açılan ilk danışmanlık markası olma yolunda ilk yurtdışı ofisini Brüksel’de açan Sistem Global Londra’nın ardından Berlin ve ve Singapur ofislerini devreye almaya hazırlanıyor. Sistem Global İngiltere Ülke Direktörü Aylin Alkan bu girişimin Türkiye’ye döviz kazandıran sektörlerin rekabet gücünün artırılmasına, Türk şirketlerinin globalleşmesi ve dış pazarlara açılmasına olanak sağlayacağını söylüyor.

Risk sermayesi ve yatırımcı da buluyor

Sistem Global’in attığı bu globalleşme adımı yönünde talebin iş dünyasından geldiğini belirten Alkan, “Tecrübeli çözüm ortaklarını kendi çatısı altında toplayarak bu sinerjiyle hizmet veren tek şirket Sistem Global. Bu hizmetleri tek tek veren şirketler olmakla birlikte bu çok verimli olmuyor, girişimler başarısızlığa uğruyordu. Sunduğumuz alternatif bütüncül hizmet modeliyle bunları başarı hikayesine dönüştürmek istiyoruz” dedi. Sistem Global’in Türkiye’de Ticaret

Bakanlığı’nın döviz kazandırıcı sektörelere verdiği teşviklere başvuru sürecini de yönettiğini hatırlatan Alkan, “Buradaki yapılanmamız bir anlamda Türkiye’nin döviz kazanmasına da destek oluyor” dedi.

Alkan’ın aktardığına göre, globalleşme adımı atmak isteyen şirketlerin talepleri dört ana grupta toplanıyor. Şirketlerin bir kısmı pazar ön analizi isterken lokalleştirme denilen şirket kurulumu, vergi, muhasebe, bordrolama gibi hizmetler ikinci grubu oluşturuyor.

Türk sanayiciye ‘Made in UK’ etiketi

Aktif olarak büro açmak istemeyen ancak belli bir ürün ya da hizmetini İngiltere’de satmak isteyen şirketler için verilen hizmetler de var. Ya alanında uzman iyi bir satışçı şirket bünyesine alınıyor ya da bir satışçı bir kaç şirket arasında paylaştırılarak maliyet azaltılıyor. Bazen de sadece iş ya da çözüm ortağı bulmak ya da yatırımcı arayışında olan şirketler başvuruyor. Bu konuda da reçetesi bulunan Sistem Global risk sermayesi arayışında olan bir gaming şirketiyle de anlaşmak üzere.

Alkan’ın deyimiyle “kası ağırlık olarak FinTech alanında güçlü olan” Sistem Global hükümetle yakın çalışarak İngiltere’de kurulu teknoloji şirketlerinin iyi bir networking yapmasını sağlayan 900 üyeli Tech UK organizasyonunun da bir üyesi. Teknoloji odaklarına rağmen hizmetlerinin farklı ürün ihracatı yapan şirketlerin ilgisini de çektiğine dikkat çeken Alkan buzdolabı iç kasası imal eden şirket de dahil olmak üzere şimdiden üç yan sanayi şirketine hizmet verdiklerini söyledi. Uluslararası ticaretin dinamikleri yüzünden kendilerine başvuran şirketler olduğunu da söyleyen Alkan, “Kuzey Afrika’ya ihracat yapan bir Türk şirketi, oradaki şirket artık ‘Made in UK’ ürünü almak istediği için bize geldi. Şimdi onun çalışmalarına başlıyoruz” dedi.

İngiltere’deki desteklerden de faydalandırıyor

Sistem Global diğer yandan danışanlarını İngiltere’deki teşviklerden de faydalandırıyor. Ar-Ge tarafındaki vergi desteklerine dikkat çeken Alkan, “UK patenti alınan bir ürünün sayısında vergi yüzde 3’e kadar düşebiliyor. ArGe’ye yaptığınız her harcamayı 3 katı göstererek vergiden düşmek mümkün” diye konuştu.

Sistem Global’in hedeflerinden birinin de Londra’daki ekosistemi Türkiye’de de uygulanabilir hale getirmek olduğunu söyleyen Alkan, “Bu ekosistemin en büyüğü ABD’de ancak para New York’ta, kanun koyucu Vaşington’da, teknolojiyse San Fransisko’da. Bunların hepsi Londra’da bir arada” dedi.

Sermaye yatırımı olmadan 48 saatte şirket kurmak mümkün

• 2018 Global Innovation Index’e göre en inovatif 4’üncü şehir olan Londra, dünyanın üçüncü en büyük dijital sektörüne ev sahipliği yapıyor.

• Avrupa’dan çıkan 69 unicorn’un 26’sı İngiltere’den çıkma ve toplam 64 milyar seterlin büyüklüğe sahip.

• Toplam 184 milyar sterlin dijital teknoloji cirosuna sahip İngiltere’de 2018’de toplam 6.3 milyar sterlin değerinde risk sermayesi yatırım gerçekleşti.

• ABD, Çin ve Hindistan’dan sonra şirketlerine en fazla yatırım alan İngiltere bu konuda Avrupa’nın açık ara önünde.

• Sermaye yatırımı olmadan da İngiltere’de şirket kurmak mümkün. Global ortalaması 18 gün olan şirket kurulumu İngiltere’de 48 saat gibi kısa bir sürede yapılabiliyor.

• Yüzde 19’lar seviyesindeki kurumlar vergisinin 2020’de yüzde 17’ye düşürülmesi hedefleniyor.

• Yılda 24 bin teknoloji etkinliği gerçekleştirilen İngiltere networkinge ve işbirliğine çok açık. Sadece Londra değil, Cambridge, Edinburg ve Oxford gibi başka kümelenmeler de var.