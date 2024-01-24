Türkiye’nin deniz trafiğini izleyeceği projede imzalar atıldı

Son 22 yılda denizcilik sektöründe çok önemli atılımlar gerçekleştiren Türkiye, çevre denizlerde etkinliği artıracak önemli bir projeye imza attı. Türkiye ile KKTC arasında 3 trafik gözetleme istasyonu ve 1 gemi trafik hizmetleri merkezinden oluşan ‘Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Kurulumu Projesi İmza Töreni’ gerçekleşti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Proje ile KKTC çevre denizleri ve ülkemiz arasındaki deniz alanında tüm deniz trafiğini izleyebileceğiz” dedi.

İmza töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Kurulumu Projesi ile Doğu Akdeniz’de etkinliğimizi artıracak, çıkarlarımızı koruyacak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çevre denizleri ve ülkemiz arasındaki deniz alanında tüm deniz trafiğini izleyebileceğiz” diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, son 22 yılda denizcilik sektöründe çok önemli atılımlar yapıldığına işaret ederek, “2002’de Türk sahipli deniz ticaret filosu 8,9 milyon detveyt tonla dünyada 17. sıradayken bugün 45,7 milyon detveyt tonla 12. sıradadır. Türk bayraklı gemilerimiz, denizcilik alanında dünyanın en prestijli denetim rejimi olan Paris Memorandumu’nda 2008’den bu yana beyaz listededir ve bugün Türk bayrağı, denizcilik sektöründe dünyanın en prestijli bayrakları arasında yer almaktadır” ifadesini kullandı.

Yat liman kapasitesinin 25 binin üzerine çıkarıldığına dikkati çeken Uraloğlu, ülke limanlarına uğrayan kruvaziyer gemi sayısının geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 20 artarak 1192’ye, kruvaziyer yolcu sayısının da yüzde 53 artışla 1 milyon 542 bine yükseldiğini söyledi. Uraloğlu, artışın bu yıl da devam edeceğini ve 2 milyon yolcu sayısını aşmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Kurulumu Projesi’nin sağlayacağı katkılara ilişkin Uraloğlu, şunları kaydetti: “Projeyle Doğu Akdeniz’de etkinliğimizi artıracak, Mavi Vatan’ımızda çıkarlarımızı koruyacak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin çevre denizleri ve ülkemiz arasındaki deniz alanında tüm deniz trafiğini izleyebileceğiz.

Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de bu anlamda bir kapasiteye sahip olması amaçlarıyla geliştirilen projede tamamen milli olarak geliştirilecek yazılımla tüm altyapımızı millileştirerek, bu alanda teknolojik bağımsızlık sağlamış olacağız.” Projenin 3 trafik gözetleme istasyonu ve 1 gemi trafik hizmetleri merkezinden meydana gelen çeşitli entegrasyonlardan oluşacağını belirten Uraloğlu, projenin 2026 yılının ilk yarısında tamamlanacağını söyledi.

“Proje ile insan ticaretinin önlenmesine katkı verilecek”

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı proje sayesinde deniz seyir güvenliğinin artacağını vurgulayarak, “Kaçakçılık büyük ölçüde önlenecek. Projeyle insan ticaretinin önlenmesine katkı verilecek. Kendi bölgemizde gemi trafiğini organize edebilme kabiliyetine sahip olacağız. Gemilerin rotalarını düzenleyerek deniz kazalarının önlenmesini sağlamış olacağız. Arama kurtarma operasyonlarında da faydalı olacak. KKTC, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hak ve çıkarlarını korumak için en önemli aktördür” dedi.