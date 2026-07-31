Türkiye'nin dev sektöründe sert daralma: Satış ve üretim geriledi

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Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), sektörün 2026 yılının ilk yarısına ilişkin sonuçlarını açıkladı.

Altı ana ürün grubunda yurt içi satışlar, ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azaldı. Son yıllarda düşüş eğiliminde olan ihracattaki kayıp ise yüzde 19'a ulaştı.

Üretim yüzde 15 düştü

İhracat pazarlarındaki zayıflama üretim rakamlarına da yansıdı. Yılın ilk yarısında üretim, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 geriledi.

İç satış ve ihracattan oluşan toplam satışlar da yüzde 15 azalarak 13 milyon 26 bin 952 adet olarak gerçekleşti.

Haziranda iç satışlar yüzde 15 azaldı

Haziran ayında yurt içi satışlar yıllık bazda yüzde 15, ihracat ise yüzde 11 daraldı. Üretim geçen yılın aynı ayıyla aynı seviyede kalırken toplam satışlar yüzde 12 düşüşle 2 milyon 33 bin 470 adede indi.

Sektör 600 bin kişiye dolaylı istihdam sağlıyor

Türkiye, yüzde 7'lik üretim hacmiyle Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise ikinci büyük beyaz eşya üretim merkezi konumunda bulunuyor.

Sektör, 2025 itibarıyla yıllık 29 milyon adetlik üretim kapasitesine sahipken 60 bin kişiye doğrudan, 600 bin kişiye dolaylı istihdam sağlıyor. Geçen yıl 20,2 milyon adet ürün ihraç eden sektör; Ar-Ge, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm yatırımlarına devam ediyor.

"İhracattaki düşüşün devam ettiğini görüyoruz"

TÜRKBESD Başkanı Alper Şengül, ihracattaki daralmanın nedenleri arasında rekabet gücündeki zayıflama ile dış ticaret politikalarının oluşturduğu ek maliyet ve yüklerin bulunduğunu belirtti.

Şengül, "Sektörümüz, küresel pazarlarda yaşanan ihracat daralmasının temel nedenleri arasında rekabet gücümüzdeki zayıflama ile dış ticaret politikalarının yarattığı ilave maliyet ve yüklerin bulunduğunu uzun süredir dile getirmektedir. Gelinen noktada, ihracattaki düşüşün devam ettiğini görüyoruz" dedi.

İhracat pazarlarındaki kayıpların mevcut performansın yanı sıra yatırımları, üretim kapasitesini ve istihdamı da etkileyebileceğine dikkati çeken Şengül, "Sektörün sürdürülebilirliği için rekabetçiliği güçlendirecek, ihracatı destekleyecek ve üretim maliyetlerini dengeleyecek adımlar büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.