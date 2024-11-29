Türkiye’nin dev şirketi Dardanel'den flaş karar! KAP'a 'hisse satışı' açıklaması geldi

Niyazi Önen Holding, Dardanel'de yüzde 17,06 payın satışı konusunda görüşmelere başlama kararı aldı.

KAP'a yapılan açıklamaya göre; şirket sermayesinin yüzde 17,06'lık kısmına karşılık gelen 100 milyon adetlik bölümünün yurtdışında yerleşik bir yatırımcıya satılması için görüşmeler yürütülecek.

Niyazi Önen Holding, görüşmelerin Dardanel'de şirket sermayesinin yüzde 51,5'lik kısmının sahibi olarak kalacağımız şekil, kayıt ve şartı ile yürütüleceğini vurguladı.

Görüşmeler için Osman Niyazi Önen ve/veya Aşkın Kurultak'a yetki verildi.

Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

* Şirket hakim ortağımız Niyazi Önen Holding A.Ş. tarafından aşağıdaki şekilde yönetim kurulu kararı alındığı bilgisi tarafımıza iletilmiştir.

* Şirketimizin 28.11.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketimizin sahibi bulunduğu Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. hisse senetlerinden (şirketin sermayesinin yüzde 68,60'ına sahibiz) borsada işlem görmeyen 100 milyon adetlik bölümünün (bu miktar şirketin sermayesinin yüzde 17,06'lık kısmına tekabül ediyor) borsa dışı işlemle, yurtdışında yerleşik bir yatırımcı kuruluşa satışı konusunda (her halükarda şirket sermayesinin yüzde 51,5'lik kısmının sahibi olarak kalacağımız şekil, kayıt ve şartı ile) görüşmelere başlanmasına ve bu konuda Osman Niyazi Önen ve/veya Aşkın Kurultak'a yetki verilmesine karar verilmiştir.

Dardenel şirketi hakkında

Türkiye’nin Balık Uzmanı sloganıyla tanınan Dardanel şirketi Niyazi Önen tarafından 1984’te kuruldu.

Çanakkale merkezli Dardanel, deniz ürünleri, dondurulmuş gıda, konserve gıda ile hazır yemek üretimi yapıyor.

1992 yılında spor faaliyetleri ile de adını duyuran marka Çanakkalespor’u satın aldı ve takımı birinci lige taşıdı

1994’ten bu yana Borsa İstanbul’da işlem gören şirketin ürün yelpazesinde ton balığı, konserve yiyecekler ve hazır sandviçler bulunuyor.

Dardanel, 2011 yılında Dardenia adlı bir restoran zinciri kurdu. İstanbul merkezli Dardenia’nın İstanbul’da yedi, Çanakkale’de bir olmak üzere toplam sekiz şubesi bulunuyor.