Türkiye’nin devleri e-para işine girdi

Barış ERKAYA



Merkez Bankası, elektronik para ve ödeme kuruluşu hizmeti sunmak isteyen 16 ayrı kuruluşa faaliyet izni verdi. Lisans alan şirketlerin yönetiminde Koç Holding’den, Trendyol’a, Fuzul Grup’tan A101 ve Anadolu Grubu’na kadar dev şirketlerin halen görevde olan üst düzey isimleri yer alıyor.

Finansal teknolojiler Türkiye’de oldukça çarpıcı bir hızla büyüyor ve bu büyümenin en önemli lokomotiflerinden bir tanesi de ödeme hizmetleri ve elektronik para alanında faaliyet gösteren fin-tekler. Merkez Bankası’nın son verdiği faaliyet izinlerine kadar TCMB’den elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni almış şirket sayısı 29, ödeme kuruluşu izni almış olan şirket sayısı ise 27’ydi. Bu arada 3 kuruluşun faaliyet izni iptal edilirken, bir şirket ise (PayU) faaliyetine son vermişti. En son verilen faaliyet izinleriyle Türkiye’de yasal elektronik para kuruluşu sayısı 42’ye, ödeme kuruluşu şirketi sayısı ise 30’a ulaştı. Peki bu şirketler hangileri ve arkasında hangi sermayeler, şirketler ve isimler var? Tek tek araştırdık. Araştırmalarımızın kaynağını ise en baştan belirtelim: İstanbul Ticaret Odası Sicil Kayıtları ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi…

TRENDYOL DA ARTIK SEKTÖRDE

■ DSM Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ

İşte listedeki en ilgi çekici şirketlerden biri. 2020 yılının Mayıs ayında 30 milyon TL sermaye ile İstanbul’da DSM Grup Danışmanlık tarafından kuruldu. Evet, yanılmıyorsunuz DSM Grup Danışmanlık, Demet Suzan Mutlu’nun ilk harfleriyle bildiğimiz Türkiye’nin en büyük pazar yerlerinden biri olan Trendyol’u da yöneten şirket. Şirketin yönetim kurulu başkanı, Trendyol’un da genel müdürü olan Dündar Özdemir, başkan yardımcısı ise yine müştereken yetkili olarak Yasin Canki. Yasin Canki, aynı zamanda Trendyol’un da CFO’su.

Böylece Trendyol’un elektronik para alanına girişine ilişkin resmi faaliyet izni de alınmış oldu. Şirket son yaptığı sermaye artırımıyla 60 milyon TL sermayeye ulaşmış durumda.

■ Fzypay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ

Kablo TV ve telekom altyapısı alanında faaliyet gösteren Bafen Enerji tarafından 2020 Aralık'ta kurulan FZYPay, son sermaye artırımıyla 33 milyon TL’lik ödenmiş sermayeye ulaştı. Bafen %100 hissesiyle Fazlı Yıldırım’a ait.

LIDIO’DA TANIDIK İSİMLER

■ Lidio Ödeme Hizmetleri AŞ

2020 yılı Mayıs ayında İstanbul’da PayU Türkiye Ülke eski Müdürü Yunus Emre Güzer, bir dönem Mobilexpress’in genel müdürlük görevinde ve ardından CPO pozisyonunda görev almış olan Erhan Ula ve yine Mobilexpress’in CTO’su Murat Tural tarafından kuruldu. Mobilexpress’in 2020 yılının Şubat ayında 20 milyon dolara yakın bir değerleme ile çıktığı yatırım turunda topladığı dış fonla birlikte şirketin ilk destekçileri arasına Türk Telekom eski CEO’su Paul Doany, Vestel’in eski CMO’su Tunç Berkman da katıldı. Şirket Lidio’ya böylece start verirken Collective Spark yüzde 32.5, Deniz Doany yüzde 5.36, Emre Tok yüzde 0.38, Yunus Emre Güzer yüzde 24.38, Murat Tural yüzde 24.38, Erhan Ula yüzde 13 hisseye sahipti. Yapılan yeni sermaye artırımlarında ise hissedarlık durumu şöyle gerçekleşti:

● Collective Spark: % 10

● Deniz Doany: % 12.84

● Emre Tok: % 0.12

● Yunus Emre Güzer: % 7.5

● Murat Tural: % 7.5

● Erhan Ula: % 4

● Tunç Mehmet Berkman: %9.63

● Zeynep Şener: % 24.34

● A. H. Hussein Kolagassi: %24.07

2022'nin Mayıs'ında şirket ünvan değişikliği yaparak sadece bir ödeme kuruluşuyken aynı zamanda bir elektronik para şirketine ismen de geçiş yaptı.

ANADOLU GRUBU’NDAN MİGROS’LA MONEYPAY ATILIMI

■ Moneypay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ

Elektronik para kuruluşu hamlesi yapan dev şirketlerden bir diğeri. Sanal Merkez isimli şirketin ismini 2020 yılının Ekim ayında değiştiren Migros, aynı tarihte gerçekleştirilen sermaye artırımıyla Moneypay’de yüzde 80 pata sahip oldu. Yüzde 20 pay ise Colendi Kurucu Ortağı ve CEO’su olan Bülent Tekmen’e aitti. 2021 sonunda yapılan sermaye artırımıyla ayın oranlar korunmak üzere ödenmiş sermaye 50 milyon TL’ye çıkarıldı. Halen şirketin yönetim kurulu başkanlığını Migros CEO’su Ömer Özgür Tort yürütürken yönetim kurulu başkan yardımcılığını ise Migros CFO’su Ferit Cem Doğan idare ediyor.

ESKİ DENİZBANKLI...

■ ParaQR Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ

2020'nin Eylül'ünde Denizbank Elektronik Para ve Ödeme Sistemleri Grup eski Müdürü Lütfi Akbulut, Denge Elektronik Alternatif Satış Kanalları eski Direktörü Alparslan Kerim Karakuş ve Şangay’da yerleşik Ahmet Erzurum tarafından kuruldu. Denge Telekom Genel Müdürü Nurettin Erzurum da yönetime giren ilk isimlerdendi. İlk sermaye artırımında Ahmet Erzurum yüzde 60, Halil Aslan ise yüzde 40 payla yer aldılar. Bu yılki son sermaye artırımında ise şirketin sermayesi 35 milyon TL’ye çıkarken aynı oranlar korundu.

■ Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ 2020'nin Kasım'ında İstanbul’da Mehmet Güler ve Fatih Buğra Hasgül tarafından kuruldu. Kuruluşta pay oranları yüzde 33 Mehmet Güler, yüzde 67 Fatih Buğra Hasgül’e aitti. 22 Şubat 2022’deki sermaye artırımında Mehmet Güler’in payı yüzde 42’ye çıkarken Fatih Buğra Hasgül’ün payı yüzde 58’e indi.

RUBİK FUZUL GRUP’UN

■ Rubik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ



Fuzul Holding tarafından 2020 yılında kurulan şirket, 2021 yılı sonunda sermayesini 20 milyon TL’ye, 2022 yılında ise 40 milyon TL’ye çıkardı. Fuzul Grup ve Nevita Yönetim Kurulu Üyesi Reşit Yusuf Akbal, Fuzul Holding ve Fuzulev Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Furkan Akbal şirketin yönetiminde yer alıyor.



■ SecurIT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ



2020'nin Aralık'ında İstanbul’da Mahmut Fatih Tunçer ve Ekin Miral tarafından kuruldu. Kuruluş sermayesinin yüzde 98’i Mahmut Fatih Tunçer’e, yüzde 2’si ise Ekin Miral’a aitti. Şirketin iki ayrı sermaye artırımıyla toplam ödenmiş sermayesi 20 milyon TL’ye çıkarken bu pay oranları korundu.

KOÇ HOLDİNG, ARÇELİK’LE e-PARADA

■ Token Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ



İşte listenin en çarpıcı şirketlerinden bir diğeri. Şirketin kurucusu olarak gözüken Token Finansal Teknolojiler AŞ. Yıllar içerisinde yapılan sermaye artırımlarıyla ödenmiş sermayesi 60 milyon TL’ye kadar çıkan şirketin tek hakim hissedarı da kurucu şirketle aynı. Peki bu kurucu hissedar kim? Arçelik... Şirketin kuruluşunda yönetim kurulu üyeleri de Rahmi Koç, Ömer Koç, Semahat Sevim Arsel, Ali Koç, Levent Çakıroğlu, Fatih Kemal Ebiçlioğlı, Hakan Hamdi Bulgurlu olarak görünüyor. Şimdi tekrar Token'a dönersek. Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Token Financial Technologies CEO'su ve Arçelik eski CIO'su Erkan Duysal, Arçelik eski Finans Direktörü, Token Ödeme Hizmetleri CEO'su ve TÜSİAD Fintech Yasa ve Düzenleme Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Hande Sarıdal bu şirketin yöneticileri olarak görünüyor.

A101’İN SAHİBİ AYDIN DA LİSTEDE

■ Tom Pay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ



Ahmet Yaşar Aydın, Ayhan Aydın ve Aydan Aydın tarafından 2021 Ocak'ında kurulan Tom Pay’de hissedarların kuruluştaki payları şu şekildeydi: Ahmet Yaşar Aydın: %40, Ayhan Aydın: %30, Aydan Aydın: % 30. 2021 yıl sonuna kadar ise pay değişiklikleri yaşandı. Ayhan Aydın hisselerinin tamamını Zehra Aydın’a, Aydan Aydın ise şirket sermayesinin yüzde 1’ine denk gelen paylarını Yusuf Aydın’a, yüzde 15’ine denk gelen kısmını Zehra Aydın’a, yüzde 14’üne denk gelen kısmını ise Ahmet Yaşar Aydın’a devrederek ortaklıktan ayrıldı. Böylece şirketin yüzde 54’ü Ahmet Yaşar Aydın’a, yüzde 45’i Zehra Aydın’a, yüzde 1’i Yusuf Aydın’a geçti. Halen şirketin yönetiminde Aydın Grup ve A101 Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar Aydın başkan sıfatıyla bulunuyor. Yönetimde dikkat çeken bir diğer isim ise Sigortam.net Eski CEO'su, CarrefourSA eski Yönetim Kurulu Üyesi Onur Özkan.



■TTM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ



Şirket 2019 Aralık'ında Berat Kübra Erdoğan tarafından, İstanbul’da 5 milyon TL sermaye ile kuruldu. 2021 sonunda gerçekleştirilen sermaye artırımıyla 20 milyon 200 bin TL, 2022'deki sermaye artırımları ile ise 36 milyon 300 bin TL ödenmiş sermayeye ulaştı. TTM Telekom’un ve Eyüpsultan’da bulunan bir dernek olarak görünen Oğuzhan Yardımeli Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanı Berat Kübra Erdoğan (İpekişleyen), Oğuzhan Yardımeli Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zühal İpekişleyen, Oğuzhan Yardımeli Derneği Saymanı Hakan Türkoğlu şirketin yönetiminde bulunuyor.

FARKLI SEKTÖRLERDEN DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

■ As Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ



36 milyon TL ödenmiş sermayeye sahip olan şirketin yüzde 51’i Haluk Sert’e, yüzde 49’u ise Yusuf Köse’ye ait. Haluk Sert, As Yapı’nın da yönetim kurulu başkanı olarak biliniyor. Şirket 9 Mart 2020 tarihinde bir AŞ olarak İstanbul’da kuruldu. Ardından 2021 yılında iki, 2022 yılının Nisan ayında ise bir sermaye artırımı daha gerçekleştirirken kuruluştaki ortaklık yapısı aynen korundu.



■ Bingo Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri



9 Ekim 2020 tarihinde Ankara merkezli olarak kurulan Bingo Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’nin kuruluşundan itibaren tüm sermayesi Ozan Bingöl’e ait. Bingöl, Hydro Park Enerji ve Çetin Bingöl İnşaat’ın yönetim kurulu üyesi olarak görünüyor. 2020’de ve 2022 Haziran ayında iki ayrı sermaye artırımıyla 36 milyon TL ödenmiş sermaye büyüklüğüne ulaştı.



■ BRQ Link Ödeme Hizmetleri AŞ



8 Temmuz 2020 tarihinde İstanbul Kuyumcukent’te Ömer Asaf İslamoğlu tarafından kurulan BRQ Link Ödeme Hizmetleri AŞ’nin 7 milyon TL’lik kuruluş sermayesinin tamamı da aynı isim tarafından ödendi. 2022 yılının Nisan ayında ise sermayesi yine İslamoğlu’nun tek hakim hissedar olarak ödemesiyle 15 milyon TL’ye ulaştı. Ömer Asaf İslamoğlu ismiyle ilgili, internet arşivlerinde pek bir bilgiye ulaşmak mümkün olmadı.

VEVENTURES, VEPARA İLE İZİN ALDI

■ Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ



Venture capital kuruluşu VeVentures’ın kurucusu Nedim Vural tarafından 2020 Kasım ayında kurulan Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri'nin yönetiminde Diff usion Capital Partners Finans Direktörü Hasan Hüseyin Aktaş da yer alıyor. Yine VeVentures’tan Fevzi Utku Kılıç da yönetimde olan bir diğer isim. Şirket 32 milyon 450 bin TL ödenmiş sermayeye sahip.

TÜRK VATANDAŞLIĞINA GEÇEN CİBUTİ VE SOMALİLİLER KURDU

■ Sundus Ödeme Kuruluşu AŞ



Dikkat çekici şirketlerden bir diğeri. Eski ismi Taaj Ödeme Kuruluşu olan şirket (Taaj Money Transfer Somali merkezli bir para transfer şirketi), 2019 yılındaki sözleşme tadiliyle ismini Sundus Ödeme Kuruluşu AŞ’ye çevirdi. İlk yapılan sermaye artırımında ise şirketin 4 milyon TL’lik sermayesinin tamamı Abdirahman Ahmed Ali tarafından ödendi. Aslında Cibuti uyruklu olan fakat Birleşik Arap Emirlikleri, Sharjah’ta Buhaira Plaza Tower’da adresi görünen Abdirahman Ahmed Ali, arada geçen sürede Türk vatandaşlığına geçerek Abdirahman Ali ismini aldı ve yeni vatandaşlık bilgilerini kaydettirdi. 2021 yılı ortasında yapılan sermaye artırımında aynı isim 25 milyon TL’lik ödenmiş sermayede hala tek hakimdi. Şirketin yönetiminde yer alan isimlerden bir diğeri olan Somali uyruklu İlyas Ahmad Ali de Türk vatandaşlığı aldı. Ve bu kişinin İlyas Ahmed Ali olan yeni ismi ve yeni kimlik bilgileri kaydedildi. Abdırahman Ali, İlyas Ahmed Ali, Abdirisak İsse şirketin yönetiminde yer alıyor.