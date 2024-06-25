Türkiye'nin dijital reklam pazarı tüm zamanların en yüksek seviyesinde

AdEx Benchmark'ın 2023 raporunda yer alan verilere göre, dijital reklam yatırımlarının büyüklüğüne göre 29 ülke arasında 8'inci pazar olan Türkiye, yüzde 118'lik rekor büyüme oranıyla 2022'de olduğu gibi 2023'te de en fazla büyüyen ülke konumunda.

IAB Europe'dan yapılan açıklamaya göre, 18 yıldır yayımlanan AdEx Benchmark Raporu, 29 ülkedeki IAB ofisleri tarafından sağlanan ve IAB Europe tarafından derlenen verilerle hazırlanıyor ve Avrupa'daki reklam yatırımlarına ilişkin eksiksiz bir kılavuz niteliğini taşıyor. Rapor bu yıl ilk kez, dijital reklamcılığın son üç yıldaki büyümesine katkıda bulunan dinamiklere ilişkin daha derin bir içgörü sunan üç aylık bazdaki verileri de içeriyor.

Dijital reklam pazarının güncel değeri 96,9 milyar Euro

Rapora göre, dijital reklam pazarı 2023 yılında yüzde 11,1 büyüyerek 96,9 milyar Euro ile tüm zamanların en yüksek pazar değerine ulaştı ve büyüme oranı açısından yüzde 7,3'lük yıllık büyümeye sahip olan ABD pazarını geride bıraktı.

Türkiye'nin de içinde bulunduğu 13 pazarda çift haneli büyüme gerçekleşirken, Avrupa dijital reklam yatırımlarının yüzde 69'unu İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya oluşturdu. AdEx Benchmark'a göre Türkiye'deki dijital reklam yatırımlarının büyüklüğü 2023 sonu itibarıyla 3 milyar 476 milyon Euro'ya ulaştı. Türkiye, enflasyondan arındırılmış yüzde 50 büyüme oranıyla Avrupa ortalamasından 4,5 kat daha fazla büyüme kaydetti.

Görüntülü reklam yatırımları Avrupa genelinde yüzde 13 büyürken, yüzde 18 büyüyen sosyal medya yatırımlarının görüntülü reklamlar içindeki payı yüzde 48'e yükseldi. Bu pay Türkiye'de yüzde 59 olarak gerçekleşti. Formatlara göre büyüme oranlarına bakıldığında, Türkiye yüzde 180 büyümeyle videoda, yüzde 215 büyümeyle ses reklamlarında ve yüzde 91 büyümeyle arama motoru reklamcılığında Avrupa'da ilk sırada, yüzde 131 büyümeyle görüntülü reklam kategorisinde 2'nci sırada yer aldı.

Ertaş: "Avrupa pazarında daima ilk 10'da yer alıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB) Yönetim Kurulu Başkanı Burak Ertaş, "Türkiye dijital reklamcılık pazarı Avrupa'da sürekli olarak ilk 10'da yer alıyor ve son iki yılda da en hızlı büyüme oranına sahip ülkeyiz. Enflasyondan arındırılmış yüzde 50'lik büyüme oranıyla Türkiye'de dijital reklamcılığın güçlü ve istikrarlı bir şekilde geliştiği çok açık" ifadelerini kullandı.