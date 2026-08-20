Türkiye'nin dış borcu belli oldu: En büyük pay kredilerin

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin Türkiye Dış Borç İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Türkiye'nin toplam brüt dış borç stoku bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,5 artarak 539 milyar dolara ulaştı.

Verilere göre, aynı dönemde kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2,5 artışla 170,7 milyar dolar olurken, uzun vadeli dış borçlar yüzde 3,9 yükselerek 368,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Özel sektörün dış borcu 318 milyar dolara çıktı

Dış borç stokunun alt sektörlere göre dağılımına bakıldığında, kamu sektörünün borcu bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,3 artarak 197,9 milyar dolara yükseldi.

Özel sektörün dış borcu ise yüzde 4,2 artışla 318 milyar dolara çıktı. Buna karşılık TCMB'nin dış yükümlülükleri yüzde 4,8 azalarak 23,1 milyar dolar seviyesine geriledi.

Dış borçta en büyük pay kredilerin

Dış borç stokunun enstrüman dağılımında en yüksek pay yüzde 46,2 ile kredilerde gerçekleşti. Kredileri yüzde 19,5 ile borç senetleri ve yüzde 17,2 ile mevduatlar izledi.

Borç stokunun para birimi dağılımında ise ABD doları ağırlığını korudu. Toplam dış borcun yüzde 48,9'unu ABD doları, yüzde 28,8'ini euro, yüzde 12,2'sini Türk lirası ve yüzde 10,1'ini diğer para birimleri oluşturdu.

Geri ödemeler 24 ay ve üzerinde yoğunlaşıyor

Kredi ve borç senetlerinin ödeme projeksiyonları, anapara geri ödemelerinin ağırlıklı olarak 24 ay ve üzerindeki vadelerde yoğunlaştığını ortaya koydu.

13-24 aylık dönemde anapara geri ödemeleri görece sınırlı kalırken, 0-12 aylık kısa vadede ise ağırlıklı olarak özel sektör kredilerinden kaynaklanan bir ödeme profili öne çıktı.