Türkiye’nin dış hat uçuş ağı, 130 ülkede 341 noktaya ulaştı

AirShow İstanbul Fuarı’nın 13’üncüsü gerçekleştirilen törenle başladı. 8 Ekim Cumartesi gününe kadar devam edecek fuarın açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk havacılık sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkeler için vazgeçilmez olan ekonomik iş birliklerinin tesisi ve dış ticaret faaliyetlerinin gelişmesi için gerekli olan en hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım yolunun hava yolu taşımacılığı olduğunu belirten Karaismailoğlu, sayısını 57’ye çıkarılan havalimanları sayesinde Türkiye’nin havacılık alanında dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden birine dönüştüğünü söyledi.

Salgın sonrası taleplerin artması ve yaz turizminin yoğunluğu nedeniyle Avrupa havalimanlarında kaos yaşanırken, İstanbul Havalimanı gibi mega yatırımlar ve aldıkları önlemler sayesinde sıkıntılı günleri geride bıraktıklarını kaydeden Karaismailoğlu, “Avrupa’nın en yoğun havalimanı olan İstanbul Havalimanı, dün liderliğini bir kez daha pekiştirdi. Dünyanın en itibarlı yayınlarından seyahat dergisi okurları dünyanın en iyi havalimanı olarak İstanbul Havalimanını belirledi. 240 bin okuyucunun katıldığı anketle bu unvanı İstanbul Havalimanı almış oldu. Sadece Eylül ayında 40 binden fazla uçuşa ev sahipliği yapan havalimanımızın itibarını ortaya koyan bu başarıda; 2022 yılının ilk 9 ayındaki toplam 48 milyon yolcumuzun tecrübelerini aktarması yatmaktadır. Bu da demektir ki; hem İstanbul Havalimanı hem de bayrak taşıyıcımız Türkiye'nin en büyük markası Türk Hava Yolları havacılığın zirvesindeki yerlerini pekiştiriyor; sağlamlaştırıyor.” dedi.

“67 ülkenin merkezindeyiz”

Hava Ulaştırma Anlaşması bulunan ülke sayısını Ağustos 2022 yılı itibarıyla 81’den 173’e çıkardıklarına dikkat çeken Karaismailoğlu, şunları kaydetti: “Bu anlaşmalar ve müzakereler neticesinde, 2003 yılında 50 ülkede 60 olan dış hat uçuş nokta sayımıza 281 yeni nokta ekledik. Bugün dış hat uçuş ağımız, 130 ülkede 341 noktaya ulaştı. Gökyüzünde kurduğumuz köprülerle havacılık alanında Avrasya bölgesinde lider, küresel bir havacılık merkezi olduk. Türkiye, Asya ve Avrupa arasındaki doğu-batı koridorunda doğal bir köprü olduğu gibi Kafkas ülkeleri ve Rusya’dan Afrika’ya uzanan kuzey güney koridorlarının da tam ortasındadır. 4 saatlik uçuşla 1 milyar 650 milyon insanın yaşadığı, 38 trilyon dolar Gayrisafi Millî Hasılaya sahip ve 7 trilyon 45 milyar dolar ticaret hacmi bulunan 67 ülkenin de merkezindeyiz. Bu jeostratejik konumumuzdan hareketle ulaşım ve iletişim stratejilerimizi küresel ve bölgesel şartlar ışığında yeniden tanımlamak ve bu stratejileri her daim güncel tutmak Türkiye için vazgeçilmezdir.”

“Havalimanı sayısını 61’e çıkarıyoruz”

Türkiye’nin ulaşım ve iletişim altyapısına 2002’den bu yana 183 milyar doların üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerini, Türkiye’nin yıllardır süren ulaşım altyapısı problemini büyük ölçüde çözdüklerini belirten Karaismailoğlu, Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, İstanbul İzmir Otoyolu, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu gibi mega ulaşım projelerini başarıyla bitirdiklerini söyledi.

Türkiye’yi Asya, Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Kafkaslar ve Kuzey Karadeniz ülkeleri arasında ulaşımın her modunda uluslararası bir koridora dönüştürdüklerini, bölünmüş yol uzunluğunu 28 bin 722 kilometreye çıkardıklarını anlatan Karaismailoğlu, devamında şunları kaydetti: “Geçit vermeyen dağları tünellerle, vadileri köprülerle viyadüklerle aştık. Köprü ve viyadük uzunluğumuzu 730 kilometreye çıkardık. Toplam tünel uzunluğumuzu ise 663 kilometreye yükselttik. Ülkemizi Avrupa’nın 6’ncı, dünyanın 8’inci Yüksek Hızlı Tren işletmecisi yaptık. Önce 2009 yılında hizmete başlayan Ankara-Eskişehir hattını; sonrasında ise Ankara-Konya ve Ankara-İstanbul hatları ile milletimizin özlemle beklediği Yüksek Hızlı Tren hatlarını inşa ettik. Uluslararası bir proje olan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattını başarıyla tamamlayarak, Pekin’den Londra’ya uzanan İpek Demiryolu'nu faaliyete geçirdik. Dünyada ‘Deniz ticaret filosu’ sahipliği bakımından 15. sıraya yükseldik. Liman sayımızı 217’ye, tersane sayımız 84’e çıkardık. Türkiye, Avrupa, Asya'nın batısı, Orta Doğu ve Afrika için hem yolcu hem de yük trafiği açısından önemli bir hava ulaştırma merkezi. Milletimizin bundan en doğru biçimde yararlanabilmesi için havalimanı sayımızı iki katından fazla artırdık, 57’ye ulaştırdık, bu sayıyı 61’e çıkarıyoruz. Havacılığın gelecekteki en önemli meselelerinden ‘emisyon’ konusunda büyük ve ciddi planlamalar yapıyoruz. Karbon ayak izimizi azaltacağız. Hava yolları taşımacılığı için çevre dostu yakıtlar üreteceğiz. Bölgesel hava yolu kargo taşımacılığını daha da geliştireceğiz; Türkiye, hava-kargo ağının da uluslararası bir merkezi olacaktır.”

Hava yolu sektöründe yapılan çalışmalar neticesinde 2022 yılı Ağustos ayı itibarıyla 2003’te 162 olan uçak sayısının yüzde 261 artışla 584’e, koltuk kapasitesinin yüzde 298 artışla 27 bin 599'dan 109 bin 821’e, hava kargo kapasitesinin ise yüzde 784 artışla 303 tondan 2 bin 676 tona ulaştığını bildiren Karaismailoğlu, 2003’te toplam 34 milyon olan yolcu sayısının da 210 milyona ulaştığını söyledi.