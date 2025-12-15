Türkiye'nin doğal gaz ithalatı ekimde arttı

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı, ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre artış kaydetti. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) yayımladığı rapora göre, doğal gaz ithalatı yıllık bazda yüzde 3,86 yükseldi.

Raporda yer alan verilere göre, geçen yıl temmuz ayında 3 milyar 952,22 milyon standart metreküp (Sm3) seviyesinde bulunan ithalat hacmi, bu yılın aynı döneminde 4 milyar 104,81 milyon Sm3'e ulaştı.

Aynı dönemde yurt içi doğal gaz üretimi yüzde 19,58 artarak 272,38 milyon Sm3 olurken, ihracat hacmi yüzde 85,94'lük yükselişle 252,34 milyon Sm3 seviyesine çıktı.

Doğal gaz tüketiminde artış

Ekim ayında doğal gaz tüketimi de artış gösterdi. Tüketim, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,57 artarak 3 milyar 514,98 milyon Sm3 olarak kaydedildi. Geçen yıl ekim ayında tüketim 3 milyar 150,52 milyon Sm3 düzeyindeydi.

Öte yandan, ekim ayı sonu itibarıyla doğal gaz stoklarının yüzde 13,41 artışla 5 milyar 855,55 milyon Sm3'e yükseldiği bildirildi.