Türkiye'nin doğal gaz ithalatı geçen yıl kasımda arttı

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı, 2024 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %30,9 artarak yaklaşık 5 milyar 806 milyon 260 bin metreküp seviyesine ulaştı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun yayımladığı "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, söz konusu dönemde yapılan ithalatın 35 milyar 172 milyon 120 bin metreküplük kısmı boru hatlarıyla, 9 milyar 652 milyon 840 bin metreküplük kısmı ise sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesislerinden sağlandı.

Kasım ayında en fazla doğal gaz ithalatı, 2 milyar 728 milyon 670 bin metreküple Rusya'dan gerçekleştirilirken, Azerbaycan 970 milyon 160 bin metreküplük ithalatla ikinci sırada yer aldı. İran ise 853 milyon 820 bin metreküplük ithalatla üçüncü oldu.

Bu dönemde Cezayir'den 386 milyon 690 bin metreküp ve İspanya'dan ise 96 milyon 830 bin metreküp LNG ithal edildi.

Konutlarda gaz tüketimi iki kat arttı

Türkiye genelindeki doğal gaz tüketimi, 2024 yılı Kasım ayında %42,8 artarak 4 milyar 872 milyon 680 bin metreküpe yükseldi. Sanayi sektöründe tüketim %7,9 artarak 1 milyar 240 milyon 830 bin metreküp olurken, elektrik santrallerinde doğal gaz kullanımı %45 artarak 1 milyar 144 milyon 810 bin metreküpe ulaştı.

Özellikle konutlardaki doğal gaz tüketimi, %107,6 oranında bir artış göstererek 1 milyar 569 milyon 240 bin metreküpe yükseldi.

Öte yandan, Türkiye'nin doğal gaz stokları Kasım ayında %5,4 azalarak 5 milyar 47 milyon 800 bin metreküp seviyesine geriledi. Stokların büyük kısmı, yaklaşık 4 milyar 885 milyon 620 bin metreküp ile yer altı depolama tesislerinde bulunuyor. Ayrıca, LNG terminallerindeki stok miktarı ise 162 milyon 180 bin metreküp olarak kaydedildi.