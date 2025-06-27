Türkiye'nin doğal gaz ithalatı nisanda yüzde 69,54 arttı

Türkiye'nin ithal ettiği doğal gaz hacmi Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 69,54 artış gösterdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan rapora göre, geçen yılın Nisan ayında 2 milyar 395,25 milyon Sm3 olan doğal gaz ithalatı, 4 milyar 60,82 milyon Sm3 seviyesine çıktı.

İthalatın 404,65 milyon Sm3 kısmı LNG olarak, 3 milyar 656,17 milyon Sm3 kısmı ise boru gazı ile gerçekleştirildi. LNG'nin payı yüzde 9,96, boru gazının payı ise yüzde 90,04 oldu.

Türkiye söz konusu ayda LNG ile ABD ve Cezayir'den alım yaparken, boru gazıyla Azerbaycan, İran, Türkmenistan ve Rusya Federasyonu'ndan alım gerçekleşti.

Türkiye'nin doğal gaz tüketimi yüzde 26,87 arttı

Doğal gaz üretimi yüzde 89,9 artışla 287,50 milyon Sm3 olurken, ihracat yüzde 146,02 artarak 146,02 milyon Sm3'e çıktı.

Türkiye'nin doğal gaz tüketimi yüzde 26,87 artarak 5 milyar 186,16 milyon Sm3 oldu. Geçen yılın aynı ayında tüketim 4 milyar 87,64 milyon Sm3 seviyesinde bulunuyordu.

Böylece Nisan sonu itibarıyla stoklar yüzde 35,07 düşüşle 2 milyar 504,12 milyon Sm3 olarak belirlendi. Geçen yılın Nisan ayı sonunda stoklar 3 milyar 856,39 milyon Sm3 seviyesindeydi.