Türkiye’nin dünya helal pazarındaki payı 150 milyar doları aştı

Finanstan gıdaya, turizmden tekstile, kozmetikten tıp, ilaç ve kimyaya kadar birçok sektörü içinde barındıran dünya helal pazarının büyüklüğü 7 trilyon doları aştı. Gelecek 5 yıl içinde 10 trilyon doları bulması beklenen helal pazarının, küresel pazarı şekillendirmesi de öngörülüyor.

Türkiye ise bu pazardan aldığı payı son 5 yılda 3'e katlayarak 150 milyar doların üzerine taşıdı. Türkiye’nin mevcut payının yürütülen çalışmalar ve Helal Expo gibi etkinliklerle 5 yılda 400 milyar doların üzerine çıkarılması hedefleniyor.

Dünya Helal Zirvesi Konsey Başkanı ve Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete, 8. Dünya Helal Zirvesi ve 9. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı'na ilişkin yaptığı değerlendirmede, dünya helal pazarının 10 trilyon dolarlık bir büyüklüğe doğru ilerlediğine dikkat çekti. Son 5 yılda dünya helal pazarının 2 kattan fazla büyüme kaydettiğini belirten Ete, bu hızlı büyümede COVID-19’un da etkili olduğunu söyledi.

Dünya helal pazarının 10 trilyon dolara doğru koştuğunu belirten Ete, “İslami finansın 3,5 trilyon dolar, gıda ve içecek sektörünün 2 trilyon dolar, helal turizm sektörünün 400 milyar dolar, kozmetik sektörünün 200 milyar dolar, muhafazakar giyimin ise 240 milyar doların üzerinde bir büyüklüğe ulaşacağı tahmin ediliyor. Helal ekonomisinin yakın zaman içerisinde küresel pazarı şekillendirmesi de bekleniyor.” şeklinde konuştu.

Bu pazardaki potansiyeli yıllar önce fark ederek 10 yıl önce Helal Zirvesi ve Fuarı için çalışmalar başlattıklarını anlatan Ete, her yıl düzenli olarak yaptıkları organizasyonla Türkiye'yi hem dünya helal pazarının üssü haline taşıdıklarını hem de Türkiye’nin, helal pazarından aldığı payı büyütmesine katkı sağladıklarını kaydetti.

Helal pazarında Türkiye’nin, aldığı payı her geçen yıl büyüttüğünü belirten Ete, şunları kaydetti: “Türkiye’nin payı halihazırda 150 milyar doları aştı. Pazar büyüklüğünün 7 trilyon dolar olduğu düşünüldüğünde burada çok büyük bir pasta olduğunu da görebiliyorsunuz. Yani daha gidecek çok yolumuz var. Ülkemizde faaliyetlerine devam eden Helal Akreditasyon Kurumu’nun aktif çalışmaları ve düzenlediğimiz Helal Expo gibi etkinliklerle Türkiye’nin helal pazarından aldığı payı 5 yılda 400 milyar doların üzerine taşımayı hedefliyoruz.”

40 ülkeden 500’e yakın firma katılacak

9. İİT Helal Expo Fuarı’nın bu yıl 24-27 Kasım 2022'de İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenleneceğini açıklayan Ete, “Organizasyonumuzu İslam Ülkeleri Standardlar ve Metroloji Enstitüsü’nün (SMIIC) koordinasyonu ve İslam Ticaretini Geliştirme Merkezi’nin (ICDT) iş birliğinde düzenliyoruz. Organizasyona 40’a yakın ülkeden 500’e yakın firma stantla katılacak. 2021'de olduğu gibi bu yıl da 90’dan fazla ülkeden 4 gün boyunca 9 bine yakını yabancı 40 bine yakın toplam ziyaretçi bekliyoruz.” dedi.