Türkiye'nin e-ihracatta sıçrama yapması için KOBİ’ler devreye girmeli

AHMET USMAN - NİHAT DELİBAŞI

Bu yıl “Dönüşümün İçindeyiz” teması ile düzenlenen ve 5 gün boyunca ekonominin tüm yönleri ile ele alındığı 4. Ege Ekonomik Forum, dün düzenlenen iki oturumla sona erdi.

Ege Ekonomiyi Güçlendirme Vakfı ve Özgencil Grup tarafından düzenlenen, canlı yayın sponsorluğunu DÜNYA Gazetesi’nin yaptığı forumun son gününün ilk oturumunda Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar’ın moderatörlüğünde “Yüksek Teknoloji Temelli Üretim Ekosistemi” tartışılırken, ikinci oturumda yönetim kurulu başkanımız Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünde “Küresel Güç Olmanın Anahtarı: E-İhracat” konusu masaya yatırıldı.

Katılımcılar Türkiye’nin e-ihracatta sıçrama yapabilmesi için işletmelerin yüzde 99’unu oluşturan KOBİ’lerin de bu sürece dahil edilmesi gerektiğine vurgu yaptılar.

70 ilde 11 bin 444 firma

İkinci oturuma onur konuğu olarak katılan Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Türkiye’yi e-ticaret merkezi haline getirmeyi hedeflediklerine dikkat çekerek, “Bu kapsamda pek çok proje yürütüyoruz. Esas hedefimiz ihracatçı firma tabanımızı genişletmek. Çok iyi firmalarımız var ama ihracat potansiyellerinin farkında değiller. Bunun için 70 ilimizde 11 bin 444 firma belirledik. Bunlara ihracat konusunda mentörlük hizmeti vereceğiz. Bunun e-ihracata da ciddi girdisi olacak. Ayrıca yurtdışı lojistik merkezlerini de destekleyeceğiz” diye konuştu.

Türkiye’nin petrolü

E-ihracatın Türkiye’nin petrolü olduğunu belirten BIGGPLUS Grubu CEO’su Enis Karslıoğlu, “KOBİ’ler, esnaflar, büyük işletmeler global ticarete açılabilirler ama bazı teknik ayrıntılar var. Bunları dikkate almazsak sadece vakit kaybederiz. KOBİ’ler kümelenerek pazara girmeli. Çin böyle başarılı oldu.

Türkiye’nin geleceği yurtdışındaki serbest e-ticaret bölgelerine girmek. Devletin yapacağı en önemli teşvik bunu kolaylaştırmak olur” dedi.

Cari açığa çözüm

Çin’in kalkınma modelinin Türkiye’ye benzediğini belirten Göksel Global Kurucu ve CEO’su Gökhan Göksel, “Orada da şirketlerin yüzde 99’u KOBİ’lerden oluşuyor. Cari açık sorunumuzu çözecek konulardan birisi KOBİ’lerin ihracat kabiliyetini ortaya çıkarmak. Lojistik merkezleri bunların başında geliyor. Yurtdışı teşvikler konusunda insanımızın önü açılmalı. Sadece büyüklere, KOBİ’lere değil, döviz kazandırıcı faaliyet yapan bireylere de destek verilmeli” görüşünü savundu.

Farklı bir kapı açacak

ZESS International Kurucu Ortağı Sevdil Yıldırım ise ihracat odaklı büyüme modeli izleyen bir ülke olarak e-ihracatın Türkiye’ye farklı bir kapı açabileceğini anlatarak, “Türkiye’nin rekabetçi konumunun, pandemide gösterdiği refleksin yapısal önlemler ve sistematik modellerle devam etmesi lazım. Devletin alması gereken önlemlerin başında hedef pazarlarda lojistik merkezleri oluşturulması geliyor” diye konuştu.

Dijital dönüşüm şirket kültürüne uygun olmalı

Forumun 'İleri Teknoloji Temelli Üretim Ekosistemi' başlıklı oturumunda konuşan Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama Bölümü Departman Müdürü Tolga Bizel, teknolojik dönüşümün ilk etapta pahalı olarak algılandığını, ancak bunu gerçekleştiremeyenlerin ağın dışında kalma riski bulunduğunu ifade etti. Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği (ENOSAD) Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Halıcı ise duygusal süreçleri devre dışı bırakan otomasyon sürecinin hakkaniyet esasına dayandığına dikkat çekerek, "Endüstri 4.0, insanın fiziksel değil, zihinsel olarak çalıştığı bir yapı. Geleneksel 3 vardiya uygulaması 6 vardiyaya çıkacak. Verimli bir 4 saat çalışma yetecek” diye konuştu. MEA Bölgesi Dijital Lideri Gürhan Kalelioğlu da dijital dönüşümle her şeyin dönüşeceği ve hayatın toz pembe olacağı algısının yanlış olduğunu ve Türkiye'nin dönüşümde birçok ülkeden ileri olmasına rağmen, katı yaklaşım nedeniyle uluslararası cloud yatırımı alan ülkeler arasına giremediğini kaydederken, ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fadil Sivri ise Türkiye'nin yazılım, yazılımcı altyapısında alması gereken uzun bir yol olduğuna dikkat çekti.