Türkiye’nin e-ticaret haritası açıklandı: Kadın ve erkek alışverişi bambaşka

Türkiye’de geçen yıl e-ticaret harcamalarında erkeklerin en fazla pay ayırdığı alan yazılım olurken, kadınların en yoğun alışveriş yaptığı sektör giyim, ayakkabı ve aksesuar olarak kayıtlara geçti.

AA muhabirinin "Türkiye'de e-Ticaretin Görünümü Raporu 2025" verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye’de e-ticaret hacmi 2025 yılında 4,6 trilyon liraya yükseldi. Toplam harcamaların yüzde 56’sı kadınlar tarafından gerçekleştirilirken, erkeklerin payı yüzde 44 oldu.

İşlem adedi bakımından ise kadın kullanıcıların ağırlığı daha belirgin hale geldi. Verilere göre işlem sayılarının yüzde 74,6’sını kadınlar oluştururken, erkeklerin oranı yüzde 25,4 seviyesinde kaldı.

En yoğun alışveriş 25-34 yaş grubunda yapıldı

Yaş gruplarına göre değerlendirildiğinde, e-ticarette hem işlem hacmi hem de işlem adedi açısından en yüksek oran 25-34 yaş grubunda görüldü.

35-39 yaş sonrasında işlem hacmi ve adetlerinde düşüş dikkat çekerken, en düşük oranların 70-74 yaş grubunda gerçekleştiği belirlendi.

Erkeklerin harcamasında yazılım öne çıktı

Sektörel dağılım incelendiğinde, erkek kullanıcıların en fazla harcama yaptığı alan yazılım sektörü oldu.

Bu kategoride erkeklerin harcama oranı yüzde 91,1 olarak hesaplanırken, kadınların payı yüzde 8,9’da kaldı.

Motorlu araç ve yedek parça, seyahat ve taşımacılık ile elektronik sektörleri de erkeklerin yoğun harcama yaptığı diğer alanlar arasında yer aldı.

Kadınlar en çok giyim alışverişi yaptı

Kadın kullanıcıların en yüksek harcama gerçekleştirdiği sektör ise giyim, ayakkabı ve aksesuar oldu.

Bu alanda kadınların harcama oranı yüzde 82,7 olarak ölçülürken, erkeklerin oranı yüzde 17,3 seviyesinde gerçekleşti.

Kadınların yoğun alışveriş yaptığı diğer kategoriler arasında medikal ürünler, kişisel bakım ve kozmetik sektörü yüzde 80,4 ile ikinci sırada yer aldı.

Anne ve bebek ürünleri, gıda ve süpermarket alışverişi ile evcil hayvan ürünleri de kadınların öne çıktığı kategoriler arasında bulundu.

Anne ve bebek harcamaları 30-34 yaş grubunda yoğunlaştı

Yaş gruplarına göre sektör bazlı harcamalara bakıldığında, giyim, ayakkabı ve aksesuar ile yemek, gıda ve süpermarket alışverişlerinin ağırlıklı olarak 25-29 yaş grubunda yapıldığı görüldü.

Anne ve bebek kategorisiyle gıda ve süpermarket harcamalarında ise 30-34 yaş grubunun öne çıktığı tespit edildi.