Türkiye’nin elektrik üretimi martta yüzde 13,5 arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 2021 yılı Mart ayına ilişkin ‘Elektrik Piyasası Sektör Raporu’na göre, lisanslı elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 30,1'i doğal gaz santralleri, yüzde 22,9'u hidroelektrik santralleri, yüzde 16,8'i ithal kömür ve yüzde 12,8'i linyit santralleri tarafından yapıldı.

Bu kaynakları sırasıyla rüzgar, jeotermal, biyokütle, taş kömürü, asfaltit, güneş ve fuel-oil izledi. Üretimdeki artışta, tarımsal sulama ve sanayi kaynaklı tüketim etkili oldu. Böylece, toplam lisanslı elektrik üretimi, martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,5 artarak 27 milyon 71 bin 150 megavatsaat oldu.

Faturalanan tüketim miktarı

Faturalanan elektrik tüketim miktarı, aynı dönemde yaklaşık yüzde 13,2 artarak 20 milyon 882 bin 48 megavatsaat oldu.

Tüketimin yüzde 46,1'i sanayi, yüzde 25,5'i mesken ve yüzde 23,7'si ticarethane aboneleri tarafından gerçekleştirildi. Söz konusu tüketimde tarımsal sulamanın payı yüzde 2,4, aydınlatmanın payı ise yüzde 2,2 olarak kayıtlara geçti.

Abone sayısı arttı

Elektrikte abone sayısı mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artarak 46 milyon 331 bin 990'a ulaştı.

Bu dönemde, sanayi tüketicilerinin sayısında yaklaşık yüzde 4,8, tarımsal sulama tüketicilerinin sayısında yüzde 2,8, mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 2,5, ticarethane tüketicilerinin sayısında yüzde 2 ve aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 0,9 artış görüldü.

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yüzde 6 artarak 90 bin 62 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 28,5'i doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 25,8'i barajlı hidrolelektrik santralleri, yüzde 11,2'si linyit santrallerinden, kalanı ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesislerden oluştu.