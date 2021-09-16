Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı AB'de otomobil satışları düştü

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin ağustos ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, AB'de yeni otomobil satışları, ağustosta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,1 azalarak 622 bin 993 seviyesine indi.

Söz konusu satış miktarı, Ağustos 2020'de 769 bin 639 seviyesinde gerçekleşmişti. Öte yandan, AB ülkelerinde otomobil satışları temmuz ayında da yüzde 23,2 gerileyerek 823 bin 949 adet olmuştu.

En fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı

AB ülkeleri arasında otomobil satışları ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre İspanya'da yüzde 28,9, İtalya’da yüzde 27,3, Almanya’da yüzde 23 ve Fransa'da yüzde 15 geriledi.

AB üyesi 27 ülke arasında ağustos ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 193 bin 307, Fransa’da 88 bin 65, İtalya'da 64 bin 689 ve İspanya'da 47 bin 584 yeni otomobil tescil edildi.

Öte yandan, AB'de yeni otomobil tescilleri, Ocak-Ağustos 2021'de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,2 artarak 6 milyon 807 bin 706'ya çıktı.

Volkswagen satışta ilk sırada

Üreticilere göre, ağustos ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 163 bin 995 ile VW Grubu gerçekleştirdi.

AB'deki yeni araçlarda VW Grubu'nu, Stellantis Grubu izledi. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları içeren Stellantis Grubu, toplam 111 bin 341 otomobil sattı. Renault Grubu ise 65 bin 975 yeni otomobille 3'üncü sırada yer aldı.

Türkiye otomotiv ihracatında AB'nin payı yüzde 63

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre, otomotiv endüstrisi yılın 8 ayında ihracatını, geçen yıla göre yüzde 29 artırarak 18,8 milyar dolara taşıdı.

Ağustos ayında en fazla ihracat yüzde 23 artış ve 311,2 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Almanya'yı, geçen yıl aralık ayında Birleşik Krallık takip etti. Birleşik Krallık'a ihracat, yüzde 211 artışla 297,4 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Bu ülkeleri, yüzde 76 artış ve 260 milyon dolar ihracatla Fransa, yüzde 174 yükseliş ve 185,6 milyon dolar dış satımla Slovenya, yüzde 53 artış ve 179 milyon dolar ihracatla İtalya takip etti.

Binek otomobillerde geçen yılın aynı ayına göre ağustosta Almanya'ya yüzde 89, Fransa'ya yüzde 123, Birleşik Krallık'a yüzde 204, Slovenya'ya yüzde 88, İtalya'ya yüzde 30, İspanya'ya yüzde 35, Polonya'ya yüzde 64 ihracat artışı yaşandı.

Ülke grubu bazında en büyük pazar olan Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihracat ağustosta yüzde 49 artarak 1,52 milyar dolar, AB ülkelerinin toplam otomotiv ihracatındaki payı ise yüzde 62,8 olarak gerçekleşti.