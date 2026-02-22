Türkiye'nin en büyük şirketlerindendi, TMSF'ye devrediliyor

Türkiye'nin en büyük 50 sanayi kuruluşu arasında yer alan SİDEMİR, 1998 yılında özelleştirilmiş iş adamı Erol Evcil tarafından satın alınmıştı. Yıllık 720 bin ton çelik üretim kapasitesiyle iç piyasa başta olmak üzere, Avrupa, Orta ve Uzak Doğu, Afrika, Amerika'ya ihracat yapan şirket 4 yıl önce üretime ara vermek zorunda kalmıştı.

Bu süreçte çok sayıda işçi ile yolları ayırmak zorunda kalan SİDEMİR, çalışan işçilerinin de maaşlarını ödeyemeyince biriken borç ve alacaklardan mahkemelik oldu.

TMSF'ye devredildi

Davalar devam ederken Bursa 17. Ağır Ceza Mahkemesi SİDEMİR'in TMSF'ye devredilmesine karar verdi.

Bursa 17. Ağır Ceza Mahkemesi, SİDEMİR'in iyi yönetilemediğini ve fabrikanın değerinin düştüğünü tespit ederek fabrikayla ilgili önceden atanan kayyımlık görevinin tedbiren Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yerine getirilmesine, şirket üzerindeki rehinlerin karar kesinleşinceye kadar devamına karar verdi. Mahkeme itiraz yolunu da açık bıraktı.