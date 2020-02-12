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Türkiye’nin En Etkin 50 CMO’su açıklandı

Türkiye’nin en büyük şirketlerinin pazarlama koltuğunda oturan ve bu şirketlerdeki total bütçenin ortalama yüzde 20’sini yöneten CMO'ların yüzde 42’si kadın

Türkiye’nin En Etkin 50 CMO’su açıklandı
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Yönetim kademelerindeki dinamiklerin değişmesi ile kurumların  büyüme stratejilerinin kilit noktasında konumlanan CMO’lar, Fortune Türkiye ve DataExpert iş birliği ile yapılan “En Etkin 50 CMO”  araştırması ile mercek altına alındı. 
Sürdürülebilir büyümenin giderek zorlaştığı global ekonomide  markaların fiziksel sınırları aşarak tüm kanallarda yatırım getirisini  artırmasında CMO’lara büyük iş düşüyor.
Şirketlerin dinamik, etkin ve yaratıcı stratejiler geliştirmesi  gereken günümüzde pazarlama fonksiyonunun fark yaratan rolüne ve  önemine dikkat çekmek amacıyla yapılan araştırma kapsamında Türkiye’nin En Etkin 50 CMO’su belirlendi.

Türkiye’nin en büyük şirketlerindeki çalışmalarıyla araştırmaya  katılan CMO’ların ortalama tecrübe süresi 15 yıl, bulundukları  pozisyondaki çalışma süreleri ise 7 yıl olarak tespit edildi.
Çalışmalarını ortalama 30 kişilik ekiplerle sürdüren CMO’ların  yüzde 42’sini kadınlar oluşturuyor. Pazarlama şirketlerinde görev alan CMO’lar arasında 2 bin kişilik ekip yöneten CMO’lar da bulunuyor.

CMO’lar şirketlerdeki total bütçenin ortalama yüzde 20’sini  yönetiyor

Türkiye ekonomisine önemli katkıları bulunan şirketlerde görev  alan CMO’lar, bu şirketlerdeki total bütçenin ortalama yüzde 20’sini  yönetiyor. CMO’ların yaptıkları çalışmalarda dijitale ayırdıkları  bütçe ise ortalama yüzde 40’ı buluyor. Diğer dikkat çekici gösterge  ise En Etkin 50 CMO’nun yüzde 54’ünün Türk markalarda görev alıyor  olması.
Listede kimler var?

En Etkin 50 CMO listesinde Türk Hava Yolları, A101, Vodafone, Mavi, Garanti BBVA, Coca-Cola, Reckitt Benckiser gibi ulusal ve  uluslararası pek çok şirketin başarılı isimleri bulunuyor.

Ödüller 18 Şubat’ta CMO Summit’te

En Etkin 50 CMO ödül töreni, 18 Şubat Salı günü Hilton Istanbul Bomonti Hotel’de Nescafé ve Vodafone Business ana sponsorluğunda  düzenlenecek CMO Summit 2020’de gerçekleşecek. Türkiye'nin pazarlama  alanındaki önemli karar alıcılarına ve düşünce önderlerine ev  sahipliği yapacak Zirve’ye  Türkiye'nin önde gelen firmalarının üst  düzey yöneticileri ve CMO'ları, pazarlama alanında çalışan orta ve üst  düzey yöneticiler, pazarlama alanındaki ürün/hizmet sağlayıcılarının  üst düzey yöneticileri, pazarlama ve yönetim uzmanları, sektör  duayenleri ve alanın uzmanı basın mensupları katılacak.

“Unicornlara fısıldayan adam” olarak da bilinen Simon-Kucher Partners Global ortağı Madhavan Ramanujam’ın açılış konuşmasını  yapacağı Zirve, iş dünyasından önemli liderleri ve aralarında Meltem Bakiler Şahin - Vodafone Türkiye, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı , Ahmet Olmuştur - THY, Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı, Dr. Berk Çağdaş - Renault Mais, Genel Müdür ve CEO’su, Can Çaka - Anadolu Efes , CEO ve Bira Grubu Başkanı, Erdem Çakır - Nestle Türkiye, Satış Genel Müdürü, Kamuran Uçar - Unilever, İran, Kafkasya ve Orta Asya Bölgesi Genel Müdürü, Aslan Saranga - Domino's Pizza, Avrasya Grup CEO’su, Birim Gönülşen Özyürekli - VISA, Güney Doğu Avrupa Pazarlama Başkanı, Zeynep Dipçin Akdoğan - Eti Gıda, Pazarlama Grup Başkanı ve İcra Kurul Üyesi, Timuçin Güler - T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tanıtma Genel Müdürü, Cem Rodoslu - Migros, Pazarlama ve Yurtdışı Operasyonlar İcra Kurulu Üyesi Ateş İnce - Madd Entertainment, Genel Müdürü, Barış Özistek - NetMarble, EMEA Yönetim Kurulu Başkanı, Timur Altop - Youtube Türkiye, Ülke Müdürü gibi isimlerin bulunduğu 20’nin  üzerinde konuşmacıyı ağırlayacak. Zirve’de “Sınırları Olmayan Markalardan Pazar Deneyimleri”, “Stratejik Pazarlamaya Yeni Bakış: Müşteri Odaklı Ciro Yönetimi”, “Turizmde Marka Ülke Olmak”,  “Pazarlamanın Yeni Oyun Alanı” başlıkları masaya yatırılacak.
Alfabetik Sıraya Göre En Etkin 50 CMO

Ahmet Olmuştur
Türk Hava Yolları
Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Alper Gökgöz
ING Bank
Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı

Aysel Aydın
Hayat Kimya
Strateji ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı

Barış Erdim
Toyota Türkiye
Pazarlama Direktörü

Barış Sönmez
Yemeksepeti
Pazarlama Direktörü

Beril Alakoç Orhonoğlu
Petrol Ofisi
CMO

Burçin Gülşen
Fox Networks Group Türkiye
CMO

Büşra Miray Müftüoğlu
Koton
Pazarlama ve Görsel İletişim Müdürü

Bülent Oğuz
Akbank
Perkande Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Can Dilek
Flormar
Pazarlama Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi

Cem Akkaş
Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu
Marka Direktörü

Cem Demiröz
Watsons Türkiye
Ticaret ve Pazarlama Direktörü

Cem Rodoslu
Migros
Pazarlama ve Yurt Dışı Operasyonlarından Sorumlu İcra Kurulu Üyesi

Cüneyt Şahin
A101
Pazarlama Genel Müdürü

Çağdaş Yaltı
Redbull Türkiye
Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Didem Hiçyorulmazlar
Akiş GYO
Satış ve Pazarlama Direktörü

Duygu Süleymanoğlu
Dimes
Pazarlama Direktörü

Ebru Darip
Koçtaş
Pazarlama ve Dijital Kanallardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Elif Göktaş
McDonalds Türkiye
CMO

Elif Kaypak
Coca-Cola
Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya İş Birimi Pazarlama Direktörü

Ergun Ermutlu
Sütaş Grubu
Pazarlama Başkanı

Erkin Aydın
QNB Finansbank
Bireysel Bankacılık ve KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı

Ertan Şensoy
Huawei Türkiye
Pazarlama Direktörü

Feyza Dereli Fedar
Gittigidiyor.com/eBay
Pazarlama Direktörü

Galip Bağcı
Karaca Grup
Grup Pazarlama Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi

Hilal Eksel Merter
BSH Türkiye
Pazarlama Başkanı

Levent Timur
Renault Mais
Pazarlama Direktörü

Mahmut Akten
Garanti BBVA
Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı

Meltem Bakiler Şahin
Vodafone
İcra Kurulu Başkan Yardımcısı

Mert Kokulu
Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri
Pazarlama Direktörü

Onur Dedeköylü
Pegasus Hava Yolları
Pazarlama Direktörü

Osman Dilber
PepsiCo Türkiye
Yiyecek Kategorisi Pazarlama Direktörü

Ömer Barış Gökpınar
Samsung Electronics Türkiye
Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Öner Çelebi
CarrefourSA
CRM ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı

Özlem Kestioğlu
SAP Türkiye
Güney Avrupa ve Kuzey Afrika Pazarlama Direktörü

Pelin Şeker
FLO Mağazacılık ve Pazarlama
CMO

Pınar Öney Bilsel
Nestlé Türkiye
İçecekler İş Birimi Genel Müdürü

Seher Poyrazoğlu Yavuz
Shell&Turcas
Pazarlama Direktörü

Serim Yıldırım
Anadolu Efes
Pazarlama Direktörü

Serkan Ülgen
Yapı Kredi Bankası
Perakende Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Serpil Berkan
Mavi
CMO

TarıkBayar
Reckitt Benckiser
Pazarlama Direktörü

Toloy Tanrıdağlı
Unilever Türkiye
Dondurma Kategorisinden Sorumlu Başkan Yardımcısı

Tuna Canatar
Lego Grup
Türkiye, İsrail ve Yunanistan Pazarlama Direktörü

Yalçın Sezen
İş Bankası
Genel Müdür Yardımcısı

Yasemin Develioğlu
Jolly Tur
CMO

Yudum Tokgöz Erdur
Beymen
Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı

Yüce Zerey
Hepsiburada.com
CMO

Zeynep Yalım Uzun
Arçelik
Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Zeynep Dipçin Akdoğan
ETİ
Pazarlama Grup Başkanı

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