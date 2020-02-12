Türkiye’nin En Etkin 50 CMO’su açıklandı
Türkiye’nin en büyük şirketlerinin pazarlama koltuğunda oturan ve bu şirketlerdeki total bütçenin ortalama yüzde 20’sini yöneten CMO'ların yüzde 42’si kadın
Yönetim kademelerindeki dinamiklerin değişmesi ile kurumların büyüme stratejilerinin kilit noktasında konumlanan CMO’lar, Fortune Türkiye ve DataExpert iş birliği ile yapılan “En Etkin 50 CMO” araştırması ile mercek altına alındı.
Sürdürülebilir büyümenin giderek zorlaştığı global ekonomide markaların fiziksel sınırları aşarak tüm kanallarda yatırım getirisini artırmasında CMO’lara büyük iş düşüyor.
Şirketlerin dinamik, etkin ve yaratıcı stratejiler geliştirmesi gereken günümüzde pazarlama fonksiyonunun fark yaratan rolüne ve önemine dikkat çekmek amacıyla yapılan araştırma kapsamında Türkiye’nin En Etkin 50 CMO’su belirlendi.
Türkiye’nin en büyük şirketlerindeki çalışmalarıyla araştırmaya katılan CMO’ların ortalama tecrübe süresi 15 yıl, bulundukları pozisyondaki çalışma süreleri ise 7 yıl olarak tespit edildi.
Türkiye’nin en büyük şirketlerindeki çalışmalarıyla araştırmaya katılan CMO’ların ortalama tecrübe süresi 15 yıl, bulundukları pozisyondaki çalışma süreleri ise 7 yıl olarak tespit edildi.
Çalışmalarını ortalama 30 kişilik ekiplerle sürdüren CMO’ların yüzde 42’sini kadınlar oluşturuyor. Pazarlama şirketlerinde görev alan CMO’lar arasında 2 bin kişilik ekip yöneten CMO’lar da bulunuyor.
CMO’lar şirketlerdeki total bütçenin ortalama yüzde 20’sini yönetiyor
Türkiye ekonomisine önemli katkıları bulunan şirketlerde görev alan CMO’lar, bu şirketlerdeki total bütçenin ortalama yüzde 20’sini yönetiyor. CMO’ların yaptıkları çalışmalarda dijitale ayırdıkları bütçe ise ortalama yüzde 40’ı buluyor. Diğer dikkat çekici gösterge ise En Etkin 50 CMO’nun yüzde 54’ünün Türk markalarda görev alıyor olması.
CMO’lar şirketlerdeki total bütçenin ortalama yüzde 20’sini yönetiyor
Türkiye ekonomisine önemli katkıları bulunan şirketlerde görev alan CMO’lar, bu şirketlerdeki total bütçenin ortalama yüzde 20’sini yönetiyor. CMO’ların yaptıkları çalışmalarda dijitale ayırdıkları bütçe ise ortalama yüzde 40’ı buluyor. Diğer dikkat çekici gösterge ise En Etkin 50 CMO’nun yüzde 54’ünün Türk markalarda görev alıyor olması.
Listede kimler var?
En Etkin 50 CMO listesinde Türk Hava Yolları, A101, Vodafone, Mavi, Garanti BBVA, Coca-Cola, Reckitt Benckiser gibi ulusal ve uluslararası pek çok şirketin başarılı isimleri bulunuyor.
Ödüller 18 Şubat’ta CMO Summit’te
En Etkin 50 CMO ödül töreni, 18 Şubat Salı günü Hilton Istanbul Bomonti Hotel’de Nescafé ve Vodafone Business ana sponsorluğunda düzenlenecek CMO Summit 2020’de gerçekleşecek. Türkiye'nin pazarlama alanındaki önemli karar alıcılarına ve düşünce önderlerine ev sahipliği yapacak Zirve’ye Türkiye'nin önde gelen firmalarının üst düzey yöneticileri ve CMO'ları, pazarlama alanında çalışan orta ve üst düzey yöneticiler, pazarlama alanındaki ürün/hizmet sağlayıcılarının üst düzey yöneticileri, pazarlama ve yönetim uzmanları, sektör duayenleri ve alanın uzmanı basın mensupları katılacak.
“Unicornlara fısıldayan adam” olarak da bilinen Simon-Kucher Partners Global ortağı Madhavan Ramanujam’ın açılış konuşmasını yapacağı Zirve, iş dünyasından önemli liderleri ve aralarında Meltem Bakiler Şahin - Vodafone Türkiye, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı , Ahmet Olmuştur - THY, Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı, Dr. Berk Çağdaş - Renault Mais, Genel Müdür ve CEO’su, Can Çaka - Anadolu Efes , CEO ve Bira Grubu Başkanı, Erdem Çakır - Nestle Türkiye, Satış Genel Müdürü, Kamuran Uçar - Unilever, İran, Kafkasya ve Orta Asya Bölgesi Genel Müdürü, Aslan Saranga - Domino's Pizza, Avrasya Grup CEO’su, Birim Gönülşen Özyürekli - VISA, Güney Doğu Avrupa Pazarlama Başkanı, Zeynep Dipçin Akdoğan - Eti Gıda, Pazarlama Grup Başkanı ve İcra Kurul Üyesi, Timuçin Güler - T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tanıtma Genel Müdürü, Cem Rodoslu - Migros, Pazarlama ve Yurtdışı Operasyonlar İcra Kurulu Üyesi Ateş İnce - Madd Entertainment, Genel Müdürü, Barış Özistek - NetMarble, EMEA Yönetim Kurulu Başkanı, Timur Altop - Youtube Türkiye, Ülke Müdürü gibi isimlerin bulunduğu 20’nin üzerinde konuşmacıyı ağırlayacak. Zirve’de “Sınırları Olmayan Markalardan Pazar Deneyimleri”, “Stratejik Pazarlamaya Yeni Bakış: Müşteri Odaklı Ciro Yönetimi”, “Turizmde Marka Ülke Olmak”, “Pazarlamanın Yeni Oyun Alanı” başlıkları masaya yatırılacak.
En Etkin 50 CMO listesinde Türk Hava Yolları, A101, Vodafone, Mavi, Garanti BBVA, Coca-Cola, Reckitt Benckiser gibi ulusal ve uluslararası pek çok şirketin başarılı isimleri bulunuyor.
Ödüller 18 Şubat’ta CMO Summit’te
En Etkin 50 CMO ödül töreni, 18 Şubat Salı günü Hilton Istanbul Bomonti Hotel’de Nescafé ve Vodafone Business ana sponsorluğunda düzenlenecek CMO Summit 2020’de gerçekleşecek. Türkiye'nin pazarlama alanındaki önemli karar alıcılarına ve düşünce önderlerine ev sahipliği yapacak Zirve’ye Türkiye'nin önde gelen firmalarının üst düzey yöneticileri ve CMO'ları, pazarlama alanında çalışan orta ve üst düzey yöneticiler, pazarlama alanındaki ürün/hizmet sağlayıcılarının üst düzey yöneticileri, pazarlama ve yönetim uzmanları, sektör duayenleri ve alanın uzmanı basın mensupları katılacak.
“Unicornlara fısıldayan adam” olarak da bilinen Simon-Kucher Partners Global ortağı Madhavan Ramanujam’ın açılış konuşmasını yapacağı Zirve, iş dünyasından önemli liderleri ve aralarında Meltem Bakiler Şahin - Vodafone Türkiye, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı , Ahmet Olmuştur - THY, Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı, Dr. Berk Çağdaş - Renault Mais, Genel Müdür ve CEO’su, Can Çaka - Anadolu Efes , CEO ve Bira Grubu Başkanı, Erdem Çakır - Nestle Türkiye, Satış Genel Müdürü, Kamuran Uçar - Unilever, İran, Kafkasya ve Orta Asya Bölgesi Genel Müdürü, Aslan Saranga - Domino's Pizza, Avrasya Grup CEO’su, Birim Gönülşen Özyürekli - VISA, Güney Doğu Avrupa Pazarlama Başkanı, Zeynep Dipçin Akdoğan - Eti Gıda, Pazarlama Grup Başkanı ve İcra Kurul Üyesi, Timuçin Güler - T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tanıtma Genel Müdürü, Cem Rodoslu - Migros, Pazarlama ve Yurtdışı Operasyonlar İcra Kurulu Üyesi Ateş İnce - Madd Entertainment, Genel Müdürü, Barış Özistek - NetMarble, EMEA Yönetim Kurulu Başkanı, Timur Altop - Youtube Türkiye, Ülke Müdürü gibi isimlerin bulunduğu 20’nin üzerinde konuşmacıyı ağırlayacak. Zirve’de “Sınırları Olmayan Markalardan Pazar Deneyimleri”, “Stratejik Pazarlamaya Yeni Bakış: Müşteri Odaklı Ciro Yönetimi”, “Turizmde Marka Ülke Olmak”, “Pazarlamanın Yeni Oyun Alanı” başlıkları masaya yatırılacak.
Alfabetik Sıraya Göre En Etkin 50 CMO
Ahmet Olmuştur
Türk Hava Yolları
Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Alper Gökgöz
ING Bank
Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı
Aysel Aydın
Hayat Kimya
Strateji ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı
Barış Erdim
Toyota Türkiye
Pazarlama Direktörü
Barış Sönmez
Yemeksepeti
Pazarlama Direktörü
Beril Alakoç Orhonoğlu
Petrol Ofisi
CMO
Burçin Gülşen
Fox Networks Group Türkiye
CMO
Büşra Miray Müftüoğlu
Koton
Pazarlama ve Görsel İletişim Müdürü
Bülent Oğuz
Akbank
Perkande Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Can Dilek
Flormar
Pazarlama Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi
Cem Akkaş
Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu
Marka Direktörü
Cem Demiröz
Watsons Türkiye
Ticaret ve Pazarlama Direktörü
Cem Rodoslu
Migros
Pazarlama ve Yurt Dışı Operasyonlarından Sorumlu İcra Kurulu Üyesi
Cüneyt Şahin
A101
Pazarlama Genel Müdürü
Çağdaş Yaltı
Redbull Türkiye
Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Didem Hiçyorulmazlar
Akiş GYO
Satış ve Pazarlama Direktörü
Duygu Süleymanoğlu
Dimes
Pazarlama Direktörü
Ebru Darip
Koçtaş
Pazarlama ve Dijital Kanallardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Elif Göktaş
McDonalds Türkiye
CMO
Elif Kaypak
Coca-Cola
Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya İş Birimi Pazarlama Direktörü
Ergun Ermutlu
Sütaş Grubu
Pazarlama Başkanı
Erkin Aydın
QNB Finansbank
Bireysel Bankacılık ve KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı
Ertan Şensoy
Huawei Türkiye
Pazarlama Direktörü
Feyza Dereli Fedar
Gittigidiyor.com/eBay
Pazarlama Direktörü
Galip Bağcı
Karaca Grup
Grup Pazarlama Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi
Hilal Eksel Merter
BSH Türkiye
Pazarlama Başkanı
Levent Timur
Renault Mais
Pazarlama Direktörü
Mahmut Akten
Garanti BBVA
Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı
Meltem Bakiler Şahin
Vodafone
İcra Kurulu Başkan Yardımcısı
Mert Kokulu
Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri
Pazarlama Direktörü
Onur Dedeköylü
Pegasus Hava Yolları
Pazarlama Direktörü
Osman Dilber
PepsiCo Türkiye
Yiyecek Kategorisi Pazarlama Direktörü
Ömer Barış Gökpınar
Samsung Electronics Türkiye
Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Öner Çelebi
CarrefourSA
CRM ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı
Özlem Kestioğlu
SAP Türkiye
Güney Avrupa ve Kuzey Afrika Pazarlama Direktörü
Pelin Şeker
FLO Mağazacılık ve Pazarlama
CMO
Pınar Öney Bilsel
Nestlé Türkiye
İçecekler İş Birimi Genel Müdürü
Seher Poyrazoğlu Yavuz
Shell&Turcas
Pazarlama Direktörü
Serim Yıldırım
Anadolu Efes
Pazarlama Direktörü
Serkan Ülgen
Yapı Kredi Bankası
Perakende Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Serpil Berkan
Mavi
CMO
TarıkBayar
Reckitt Benckiser
Pazarlama Direktörü
Toloy Tanrıdağlı
Unilever Türkiye
Dondurma Kategorisinden Sorumlu Başkan Yardımcısı
Tuna Canatar
Lego Grup
Türkiye, İsrail ve Yunanistan Pazarlama Direktörü
Yalçın Sezen
İş Bankası
Genel Müdür Yardımcısı
Yasemin Develioğlu
Jolly Tur
CMO
Yudum Tokgöz Erdur
Beymen
Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı
Yüce Zerey
Hepsiburada.com
CMO
Zeynep Yalım Uzun
Arçelik
Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Zeynep Dipçin Akdoğan
ETİ
Pazarlama Grup Başkanı
Ahmet Olmuştur
Türk Hava Yolları
Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Alper Gökgöz
ING Bank
Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı
Aysel Aydın
Hayat Kimya
Strateji ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı
Barış Erdim
Toyota Türkiye
Pazarlama Direktörü
Barış Sönmez
Yemeksepeti
Pazarlama Direktörü
Beril Alakoç Orhonoğlu
Petrol Ofisi
CMO
Burçin Gülşen
Fox Networks Group Türkiye
CMO
Büşra Miray Müftüoğlu
Koton
Pazarlama ve Görsel İletişim Müdürü
Bülent Oğuz
Akbank
Perkande Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Can Dilek
Flormar
Pazarlama Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi
Cem Akkaş
Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu
Marka Direktörü
Cem Demiröz
Watsons Türkiye
Ticaret ve Pazarlama Direktörü
Cem Rodoslu
Migros
Pazarlama ve Yurt Dışı Operasyonlarından Sorumlu İcra Kurulu Üyesi
Cüneyt Şahin
A101
Pazarlama Genel Müdürü
Çağdaş Yaltı
Redbull Türkiye
Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Didem Hiçyorulmazlar
Akiş GYO
Satış ve Pazarlama Direktörü
Duygu Süleymanoğlu
Dimes
Pazarlama Direktörü
Ebru Darip
Koçtaş
Pazarlama ve Dijital Kanallardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Elif Göktaş
McDonalds Türkiye
CMO
Elif Kaypak
Coca-Cola
Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya İş Birimi Pazarlama Direktörü
Ergun Ermutlu
Sütaş Grubu
Pazarlama Başkanı
Erkin Aydın
QNB Finansbank
Bireysel Bankacılık ve KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı
Ertan Şensoy
Huawei Türkiye
Pazarlama Direktörü
Feyza Dereli Fedar
Gittigidiyor.com/eBay
Pazarlama Direktörü
Galip Bağcı
Karaca Grup
Grup Pazarlama Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi
Hilal Eksel Merter
BSH Türkiye
Pazarlama Başkanı
Levent Timur
Renault Mais
Pazarlama Direktörü
Mahmut Akten
Garanti BBVA
Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı
Meltem Bakiler Şahin
Vodafone
İcra Kurulu Başkan Yardımcısı
Mert Kokulu
Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri
Pazarlama Direktörü
Onur Dedeköylü
Pegasus Hava Yolları
Pazarlama Direktörü
Osman Dilber
PepsiCo Türkiye
Yiyecek Kategorisi Pazarlama Direktörü
Ömer Barış Gökpınar
Samsung Electronics Türkiye
Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Öner Çelebi
CarrefourSA
CRM ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı
Özlem Kestioğlu
SAP Türkiye
Güney Avrupa ve Kuzey Afrika Pazarlama Direktörü
Pelin Şeker
FLO Mağazacılık ve Pazarlama
CMO
Pınar Öney Bilsel
Nestlé Türkiye
İçecekler İş Birimi Genel Müdürü
Seher Poyrazoğlu Yavuz
Shell&Turcas
Pazarlama Direktörü
Serim Yıldırım
Anadolu Efes
Pazarlama Direktörü
Serkan Ülgen
Yapı Kredi Bankası
Perakende Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Serpil Berkan
Mavi
CMO
TarıkBayar
Reckitt Benckiser
Pazarlama Direktörü
Toloy Tanrıdağlı
Unilever Türkiye
Dondurma Kategorisinden Sorumlu Başkan Yardımcısı
Tuna Canatar
Lego Grup
Türkiye, İsrail ve Yunanistan Pazarlama Direktörü
Yalçın Sezen
İş Bankası
Genel Müdür Yardımcısı
Yasemin Develioğlu
Jolly Tur
CMO
Yudum Tokgöz Erdur
Beymen
Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı
Yüce Zerey
Hepsiburada.com
CMO
Zeynep Yalım Uzun
Arçelik
Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Zeynep Dipçin Akdoğan
ETİ
Pazarlama Grup Başkanı