Türkiye'nin en fazla balı bu ülkelere ihraç ediyor

Türkiye'nin bal ihracatı, geçen yıl 32 milyon 318 bin 214 dolar gerçekleşti.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye'nin önemli üretim ve ihraç ürünleri arasında yer alan bal, 53 ülke, özerk ve serbest bölgede alıcı buldu.

Kayıtlara 2023'te 31 milyon 868 bin 8 dolar olarak geçen bal ihracatı, geçen yıl yüzde 1,4 artarak 32 milyon 318 bin 214 dolara yükseldi.

ABD, Almanya ve Kanada, 2024'te en fazla bal satılan 3 ülke oldu.

Türkiye'den geçen yıl ABD'ye 12 milyon 49 bin 89, Almanya'ya 7 milyon 82 bin 622, Kanada'ya da 1 milyon 850 bin 112 dolarlık bal satıldı.

Ülkeden önceki yıldan farklı olarak Macaristan, Bangladeş, Irak, Çekya, Fas, Nepal ve Ekvator Ginesi'ne de dış satım yapıldı.

'Bu yıl bal ihracatından beklentimiz yüksek'

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, balın, Türkiye'nin önemli üretim ve ihraç ürünleri arasında yer aldığını söyledi.

Pandemi sonrası süreçte sağlıklı beslenme konusuna ilginin her geçen gün arttığını belirten Kalyoncu, "Ancak geçen yıllarda bazı ihraç ürünlerimizde tağşiş tespit edilmesi, bu ilginin pazar payı artışına dönüşmesini engelledi ve ülkemizin bal ihracatına büyük zarar verdi" dedi.

Kalyoncu, bu yıl bal ihracatından beklentilerinin yüksek olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

* 2025 yılında ülkemizin bal ihracatındaki imajının düzeltilmesi için taklit ve tağşişin önlenmesi, denetimlerin sıklaştırılması ve uluslararası standartlarda üretim yapılması büyük önem taşıyor. Bununla birlikte Türk malı imajına katkı sunacak şekilde şık ambalajlar ve markalı ürünler ile 2025 yılında bal ihracatının artarak devam edeceğini umuyoruz.