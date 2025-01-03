Türkiye'nin en fazla coğrafi işaretli ürün sahibi ili açıklandı

Antep fıstık ezmesi, Antep lahmacunu, Antep muskası ve Antep bulgurunun da tescili için başvuruda bulunduklarını belirten Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, kentin 2024'te 106 coğrafi işaretli ürünle yurt genelinde birinci sırada yer aldığını belirtti.

Coğrafi işaretli ürünlerle rol model olduklarını vurgulayan Akıncı, "Tescil çalışmalarımızı 2025 yılında da gerek Türk Patent Kurumu nezdinde gerekse de Avrupa Birliği'nde sürdüreceğiz... Gaziantep’i, 78 ürün tesciliyle Konya, 60 ürün tesciliyle Erzurum ve 58 ürün tesciliyle Diyarbakır takip etmekte. Anadolu’nun farklı bölgelerinde tescillenen bu ürünler, adeta Türkiye’nin kültürel çeşitliliğini ve zenginliğini yansıtan bir harita oluşturmakta" ifadesini kullandı.