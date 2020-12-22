Türkiye'nin en "hızlı balığı" Gintek İnşaat oldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB), TEPAV ve TOBB ETÜ ile birlikte yürüttüğü, Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerinin sıralandığı “TOBB Türkiye 100” listesinin 2019 sonuçları açıklandı. Hesaplama 2016-2018 yıllarını kapsayan dönemde sağlanan büyümelere göre yapılıyor. Gintek İnşaat, bu dönemde Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirket olarak listede birinci sırada yer aldı. Yüzde 4 bin 357,5 oranında büyüyen Gintek’i, yüzde 2 bin 723,1 oranında büyüyen FS Dış Ticaret, yüzde 2 bin 494,9 büyüyen Profen Savunma Güvenlik şirketi takip etti.

TOBB 100 listesinin açıklandığı toplantı çevrimiçi olarak düzenlendi. Toplantıya Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katıldı. Ruhsar Pekcan açılışta yaptığı konuşmada, COVID-19 salgınının ekonomilere negatif etkisinin sürdüğünü vurguladı. Türkiye’nin uluslararası alanda faaliyetlerinin etkin şekilde sürdüğüne işaret eden Pekcan tartışma konuları arasında bulunan ABD yönetim değişikliğinin küresel ticarete etkilerine yönelik olarak, Biden yönetiminin transatlantik işbirliğine yönelmesinin söz konusu olabileceğini kaydetti. Türkiye’nin bölgenin kritik ülkelerinden biri olarak etkinliğinin devam edeceğini vurgulayan Pekcan, Asya ülkelerini içine alan serbest ticaret anlaşmasının olası etkilerini analiz ettiklerini vurguladı. Ticaret Bakanı Pekcan, AB ülkelerindeki firmaların Türkiye’den tedariklerini gelecekte de devam ettirme eğiliminde olduklarını dile getirdi.

Pekcan bu kapsamda Gümrük Birliği güncellemesinin öne çıktığını belirterek, “COVID-19 salgını aslında bize, uluslararası iş birliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi” dedi.

“TOBB 100’ün ortalama büyümesi yüzde 511”

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da konuşmasında, Türk firmalarının salgına rağmen iyi performans gösterdiğini belirtti. Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin, bu dönemdeki ortalama büyümesi, yüzde 511. Bu çok çarpıcı bir rakam. Çünkü Türkiye’deki milli gelir artışının 12 kat üzerinde bir performans gösterdiler” dedi.

Hisarcıklıoğlu, TOBB 100 firmalarının ortalama çalışan başına üretim artışının yüzde 221, 2018 ortalama satışın 79 milyon TL, ortalama istihdamın 11 kişi olduğunu ve anılan dönemde istihdam artışının yüzde 86 düzeyinde gerçekleştiğini belirterek, “Bu başarı elbette kendiliğinden gelmiyor. Buradaki şirketler, hem genç, hem yenilikçi, hem de sürdürülebilir şirketler. Umutsuzluğa kapılamayız. Türk özel sektörü olarak diyoruz ki, dün yapabildiysek, bugün de yapabiliriz” diye konuştu.

Toplantıda, ilk 10’a giren şirketler TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından açıklandı. En hızlı büyüyen şirket sertifikasını alan Gintek İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ateş Ergin de kısa bir konuşma yaparak dünyada küçülmenin sözünün edildiği bir dönemde büyüme ödülü almayı gurur verici bulduklarını söyledi. Törende şirketler adına ağaç dikildiği kaydedildi.

Hızlı büyüyen şirketlerin yaş ortalaması 13

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin hızlı büyüyen şirketlerinin sıralandığı ve performanslarına yönelik hesaplamaların yapıldığı Türkiye 100 listesinin bazı özellikleri hakkında bilgi verdi. Buna göre Türkiye 100 şirketlerinin öne çıkan özellikleri şöyle:

- Türkiye 100 şirketlerinin yaş ortalaması yaklaşık 13.

- 2019 listesinde yer alan şirketlerden 24’ü, geçen yıl da listedeydi.

- Şirketler, konvansiyonel işleri “farklı anlayışla” yapanlardan oluşuyor. Sayısal teknoloji kullanıyorlar.

- Çalışan eğitimine önem veriyor ve çevreci, sıfır-atık projeleri uyguluyorlar.

- Listeye giren firmalar, üç büyük şehir dışında, 25 ayrı şehirden çıktı. Anadolu yükselişini sürdürüyor.

- Bilişim, telekom, inşaat, lojistik, gıda, tekstil, makine, plastik gibi çok çeşitli sektörlerde büyüme sağlayan şirketler listeye girdi. Bu çeşitlilik hala çok sayıda sektörde fırsat olduğunu gösteriyor.