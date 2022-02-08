Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi belli oldu

Mehmet KAYA

ANKARA-TOBB ETÜ ve TEPAV işbirliğiyle TOBB’un öncülüğünde yapılan Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketleri araştırmasının sonuçları belli oldu. En hızlı büyüyen 100 şirketin içinde yazılım-bilişim sektöründen 19 firma yer aldı. Bu sektörü 11 şirket ile makine ekipman imalatı izledi. Vodafone Business desteğiyle yürütülen çalışmada, Cirosunu 2 yılda yüzde 5.808 oranında artıran İstanbul merkezli Tripenia Bilişim Turizm firması ilk sırayı aldı. İlk 100’deki şirketler, Türkiye’den 13 kat daha hızlı büyüdü. Çalışma sonucunda listeye 29 ilden 32 ayrı sektörden şirket girdi. En hızlı büyüyen şirketlerin 33’ü İstanbul’dan, 14’ü Ankara, 9’u ise İzmir’den çıktı.

Türkiye 100 sonuçları; Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Oda ve Borsa başkanları ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla Ankara’da açıklandı.

Mehmet Muş:

Yeni destek mekanizmaları üzerinde çalışıyoruz

TOBB Genel Merkezindeki etkinlikte, konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yeni destek mekanizması hazırladıklarını söyledi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, özel sektörün büyümesi için yoğun çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Mevcut sorunların çözümü mümkün. El ele verirsek üstesinden gelemeyeceğimiz sorun yok.” Dedi.

Ticaret Bakanlığı olarak özel sektörün ihtiyaçlarına yönelik destek mekanizmalarını sürekli güncel tuttuklarını söyleyen Muş, “İç ve dış ticaret süreçlerini bir bütün olarak ele alan bakanlığımız, isabetli kararlar almayı ve bu kararları hızlı şekilde uygulamayı öncelemektedir. Ekonomimizin dünyanın en gelişmiş ekonomileri arasında yer almasını sağlamak hedefi doğrultusunda, elimizdeki tüm politika araçlarını adil, şeaffaf ve güvenilir bir ticaret ortamını tesis etmek üzere çalışıyoruz” diye konuştu.

Mehmet Muş, ekonominin büyümesi ve sürdürülebilir temellere oturtulması için özel sektörün katkısıyla önemli çalışmalar yaptığını kaydederek, yeni bir teşvik mekanizmasının işaretini verdi. Bakan Muş, “Yakın gelecekte farklı alanlara ve sektörlere odaklanan yeni destek mekanizmalarımızı sizlerle paylaşma fırsatı bulacağız” ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu: Hızlı şirketlerin verimlilikleri çok yüksek, eğitime önem veriyorlar

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu konuşmasında Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketin büyüme ortalamasının yüzde 498 gibi çok yüksek bir oran olduğunu belirterek, şirketlerin ülke ortalamasının 13 kat üstünde büyümesine dikkat çekti. Şirketlerin çok verimli üretim gerçekleştirdiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Yine aynı süre içinde, çalışan başı üretimlerini, yani verimliliklerini ise, ortalama yüzde 212 artırdılar. 2019 yılında her bir şirket ortalama, 65 milyon TL’lik satış yaptı. Yine her biri ortalama 113 kişiye istihdam sağladı. 2017-2019 döneminde Türkiye 100 şirketlerinin istihdamı yüzde 148 arttı. Türkiye 100 şirketlerinin yüzde 76’sı ihracat yapıyor. Tam 78 farklı ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Böylesine büyük başarılar gösteren ve Türkiye 100’e girmeye hak kazanan şirketlerimizi yürekten kutluyorum. Bu başarı elbette kendiliğinden gelmiyor. Hızlı büyüyenler, hem genç, hem yenilikçi, hem de sürdürülebilir şirketler. Herkesin bildiği işleri, çok farklı bir anlayışla yapıyorlar. Dijital teknolojiyi çok iyi kullanıyorlar. Çalışanların eğitimine ayırdığı kaynağı masraf olarak görmüyor, buna büyük önem veriyorlar” diye konuştu.

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy: Sayısallaşmanın önemi bir kez daha anlaşıldı

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy ise konuşmasında, salgının başka KOBİ’ler olmak üzere şirketlerin sayısallaşmasının önemini bir kez daha gösterdiğini vurgulayarak, “Bu dönemde işletmelerin yeni dünyaya ayak uydurmaları ve rekabetçi güçlerini artırmaları için öne çıkan konulardan biri de e-ticaret ve dijital pazarlama oldu” dedi. Aksoy, şirketlere yönelik sayısal hizmetlerinin yer aldığı çok sayıda proje uyguladıklarını hatırlattı. Bu arada, Türkiye 100 çalışması kapsamında Vodafone programa başvuran ve kazanan firmalara dijital pazarlama ve e-ticaret ürünlerini ücretsiz olarak sunuyor.

Çeşitli göstergelerle Türkiye 100

2021 yarışmasında 32 farklı sektörden şirketler en hızlı büyüyen 100 arasına girdi. En fazla şirket sırasıyla bilgisayar programlama ve danışmanlık, makine ve ekpman imalatı; toptan ticaret; fabrikasyon metal ürünleri; bilgisayar, elektronik ve optik ürünler; mimarlık-mühendislik sektörlerinden oldu. En hızlı 100 şirketin 76’sı 78 farklı ülkeye ihracat yapıyor. En fazla ihracat yapılan ülkeler Almanya, Birleşik Krallık, Azerbaycan, İtalya, Fransa, Suudi Arabistan, ABD, BAE, Bulgaristan, Hollanda, Irak ve İsrail olarak sıralandı

Şirketler salgın döneminde uzaktan çalışmaya uyum sağladı. 67’si kamu desteklerinden yararlandı. CEO’ların ortalama yaşı 42 olarak belirlendi. 10 şirketi ise kadınlar yönetiyor. Listedeki 100 şirketin 85’inde yetkili kişiler en az üniversite mezunu. 89 şirkette çalışanlara yönelik eğitim programları uygulandı. Bir başka ilginç gösterge ise 100 şirketten 39’u çalışanlarının kendi işlerini kurmasına yardım etmesi oldu.

Şirketlerin 48’i özkaynaklarına dayalı çalışıyor. Firmaların 60’ı gelecek bir yıl içinde finansman arayışında olacağını, yüzde 41,7’si finansman ihtiyacının 10 milyon TL ve üstünde olacağını belirtti. Hızlı şirketlerin yaş ortalaması 11,2 yıl olarak belirlendi.

Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin sektörel dağılımı:

TÜRKİYE 100 ŞİRKETLERİNİN İLLERE DAĞILIMI: