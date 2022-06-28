Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketleri için başvurular başladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) iş birliğinde gerçekleştirilen "Türkiye 100 Programı"nın 8'inci dönemi için başvuru süreci başladı.

TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, en hızlı büyüyen firmaların belirleneceği "Türkiye 100 Programı" için başvurular, 30 Temmuz'a kadar "http://turkiye100.tobb.org.tr" adresinden yapılabilecek.

Programda ilk 100'e giren şirketlere yeni ortaklıkların kapısı açılırken birçok platformda tanıtım imkanı sağlanacak.

Programa ilişkin açıklamalarda bulunan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, şirketleri, programa başvuru yapmaya davet etti. Hisarcıklıoğlu, "Ülkemizde fırsatları gören, inovasyon yapan ve istihdam sağlayan binlerce girişimci var. Türkiye 100 Programı ile bu girişimci şirketleri kamuoyunda tanınır hale getirerek, başarılı girişimcilerimizin hem Türkiye'de hem de dünyada önünü açıyoruz. Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi, görünürlüklerini artırma, ulusal ve uluslararası bağlantılarını kuvvetlendirme imkanı bulacaklar." ifadelerini kullandı.

Zenginleşmenin yolunun girişimcilikten geçtiğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, Türkiye 100 listesinde yer alacak girişimcilerin gençlere rol model olacağını bildirdi.

Kimler başvuru yapabilecek?

Programa, 31 Aralık 2018 ve öncesinde kurulan, 2019 yılında en az 1 milyon lira satış gelirine sahip, 2021 yılında en az 2 milyon lira satış geliri bulunan, 2019-2021 döneminde satış gelirlerini en az yüzde 10 artıran ve 2021 döneminde en az 10 çalışana sahip şirketler başvuru yapabilecek. Başvuracak şirketlerin merkezlerinin Türkiye'de bulunması gerekiyor.

Kamu ortaklığı ve/veya halka açık şirketler, yurt dışı merkezli bir şirketin Türkiye şubesi, hisselerinin yüzde 51'inden fazlası halka açık başka bir şirkete ya da bir kamu şirketine ait şirketler, kar amacı gütmeyen şirketler, franchise işletmelerinin başvuruları, otomobil galerileri, kuyumcular, döviz şirketleri, bankalar, enerji dağıtım şirketleri, elektrik, gaz, akaryakıt ve su sağlayıcılar ile holdinglerin başvuruları geçerli sayılmayacak.

Bir holdingin çatısı altındaki şirketler ile ortakları arasında Türkiye dışındaki ülkelerin vatandaşları (gerçek ve tüzel kişiler) olan şirketler ise başvuru yapabilecek.