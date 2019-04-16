Türkiye’nin ‘en itibarlı’ları belli oldu
İtibar Group bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye İtibar Akademisi tarafından bu yıl 8’incisi gerçekleştirilen araştırmanın saha çalışması 15 Aralık 2018 ile 30 Ocak 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
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