Türkiye’nin en zengini değişti! Forbes açıkladı: Hamdi Ulukaya 1666 sıra birden yükseldi, Türkiye’nin en zengini kim? Hamdi Ulukaya'nın serveti ne kadar?

ABD merkezli gıda devi Chobani'nin kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya, şirketin perşembe günü aldığı dev yatırımla birlikte, uzun süredir Forbes'un en zengin Türkler listesinin zirvesinde yer alan Murat Ülker'i geride bırakarak listenin yeni lideri oldu. Bu gelişme, Ulukaya'nın servetini adeta fırlattı.

650 milyon dolarlık yatırım

Forbes'un geçtiğimiz aylarda yayımlanan küresel dolar milyarderleri listesinde Türkiye'den toplam serveti 79,4 milyar dolar olan 35 isim yer almıştı. O listede dokuzuncu kez zirvede bulunan Murat Ülker'in serveti 5,4 milyar dolar olarak tahmin edilirken, Hamdi Ulukaya ise nisan ayında yayımlanan listede 2,4 milyar dolar servetiyle 13. sırada yer alıyordu. Ulukaya'nın sahibi olduğu Chobani'nin 650 milyon dolarlık yatırım aldığını duyurması dengeleri değiştirdi.

1666 sıra birden yükseldi, toplam serveti 13,5 milyar dolar

Forbes'un yaptığı hesaplamalara göre, şirketin tahmini yüzde 68'ine sahip olan Ulukaya'nın kişisel serveti, bu yatırımın ardından tam 11 milyar dolar artış gösterdi. Toplam serveti 13,5 milyar dolara ulaşan Chobani CEO'su, Forbes'un anlık olarak güncellediği Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi'nde de büyük bir sıçrama yaptı. Önceden 2,1 milyar dolarlık servetiyle 1868. sırada bulunan Ulukaya, güncel listede 202. sıraya yükselerek Murat Ülker'i geride bıraktı.

İlk beşte hangi isimler var?

Forbes'un mayıs ayında yayımladığı en zengin Türk 5,5 milyar dolarlık serveti ile Murat Ülker olurken ikinci sıraya 4,8 milyar dolarlık servetiyle BioNTech'in kurucu ortağı ve CEO'su Uğur Şahin yerleşmişti. Üçüncü sırada 4,3 milyar dolar servetiyle Cemil Kazancı, dördüncü ve beşinci sırada ise sırasıyla Eren Özmen ve Fatih Özmen yer almıştı.

Chobani'nin büyüme hedefleri

Alınan 650 milyon dolarlık yeni yatırım ile Chobani'nin şirket değerlemesi 20 milyar dolara ulaştı. Şirket, bu fonları stratejik büyüme hedefleri doğrultusunda kullanmayı planlıyor. Bu hedefler arasında Idaho'daki mevcut fabrikanın kapasitesini artırarak üretimi yüzde 50 yükseltmek ve New York'un kuzeyindeki 1,2 milyar dolarlık dev tesisin finansmanını sağlamak bulunuyor.

Chobani, son dönemde pazar payını genişletmek için başka önemli satın almalara da imza attı. Şirket, 2023 yılında kahve makinesi üreticisi La Colombe'yi 900 milyon dolara bünyesine kattı; mayıs ayında ise bitki bazlı dondurulmuş gıda tedarikçisi Daily Harvest'ı açıklanmayan bir bedelle satın aldı.