Türkiye’nin endemik hazinesi... Eber Sarısı'nı koparan yandı

Türkiye’nin doğal mirası arasında gösterilen endemik bitki türlerinden “Eber sarısı” için koruma önlemleri artırıldı. Afyonkarahisar’ın Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri sınırlarında bulunan Eber ve Akşehir gölleri çevresinde yetişen bitkinin korunması amacıyla sıkı denetimler uygulanıyor. Özellikle bahar aylarında çiçek açan türün bulunduğu bölgelerde jandarma ve doğa koruma ekipleri düzenli kontrol gerçekleştiriyor.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Uğur Cengiz Erişmiş, nesli tehlike altındaki bitkilerin korunmasına yönelik cezaların bu yıl daha da dikkat çekici seviyelere ulaştığını söyledi. Açıklamaya göre Eber sarısını koparanlara 699 bin 245 lira, türün yaşam alanını tahrip edenlere ise 3 milyon 496 bin 767 lira ceza uygulanacak.

Çadır kurmak ve yol açmak da yasak

Uzmanlara göre yalnızca bitkinin koparılması değil, yaşam alanına zarar verecek faaliyetler de ağır yaptırımlara neden oluyor. Endemik türün yayılım alanında çadır kurulması, kazı yapılması veya yol açılması habitat tahribatı kapsamında değerlendiriliyor. Yetkililer, bu tür müdahalelerin doğal yaşam dengesine ciddi zarar verdiğini belirtiyor.

Bahar aylarında denetimler artırıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, bölgede yoğun denetim faaliyetleri yürütüyor. Aynı zamanda ziyaretçilere ve yöre halkına bitkinin korunmasının önemi hakkında bilgilendirme yapılıyor.

“Yöre halkının desteği şart”

Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, yalnızca kurumların çabalarının yeterli olmayacağını belirterek yöre halkının da duyarlı davranması gerektiğini vurguladı. Erişmiş, akademisyenlerin bile bu bitki üzerinde çalışma yapabilmesi için resmi izin almasının zorunlu olduğunu ifade etti.

Biyokaçakçılık uyarısı

Yetkililer ayrıca biyokaçakçılık riskine dikkat çekti. Özellikle yurt dışından gelen araştırmacıların ve koleksiyoncuların gerekli izinler olmadan bölgede çalışma yapmasının yasak olduğu belirtildi. Uzmanlar, Türkiye’nin endemik türlerinin gelecek nesillere aktarılması için herkesin doğaya karşı daha hassas davranması gerektiğini ifade ediyor.