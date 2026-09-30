Türkiye’nin enerji faturası ağustosta yüzde 33,8 arttı

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Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar ağustosta yıllık bazda yüzde 33,8 artarak 6 milyar 464 milyon dolara ulaştı. Geçen yılın aynı ayında enerji ithalatı 4 milyar 831 milyon dolar seviyesindeydi.

TÜİK ve Ticaret Bakanlığının geçici dış ticaret verilerine göre Türkiye'nin toplam ithalatı da ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,5 artarak 28 milyar 706 milyon dolar oldu.

Toplam ithalatın yaklaşık 6,46 milyar dolarlık bölümünü mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunlardan elde edilen ürünleri kapsayan enerji ithalatı oluşturdu.

Enerji faturasındaki güçlü yükselişe karşılık ham petrol ithalatı miktar bazında geriledi. Ağustosta ham petrol ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 azalarak 2 milyon 844 bin 434 tona düştü.