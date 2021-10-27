Türkiye’nin enerji ithalatı faturası yüzde 65,7 arttı
Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, 2021 yılı Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65,7 artarak 4 milyar 447 milyon 102 bin dolara yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret
istatistiklerine göre, eylülde Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,9
artarak 23 milyar 328 milyon dolar oldu.
Bu tutarın 4 milyar 447 milyon 102 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen
"mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli
maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.
Geçen yılın eylül ayında bu rakam 2 milyar 683 milyon 865 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti.
Söz konusu dönemde, sanayi üretimindeki artış ve ekonomik aktivitelerdeki canlanma, ülkenin
enerji ithalatı faturasına yüzde 65,7 artış olarak yansıdı.
Öte yandan, ham petrol ithalatı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,6 azalarak 2 milyon
843 bin 451 tona geriledi.